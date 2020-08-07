Twitter devlet kontrollü hesaplara uyarı koyuyor

Bu hesaplar, masa ve mikrofon sembolüyle fark edilir kılınıyor.Sosyal paylaşım ağı Facebook'un ardından Twitter da hükümetler tarafından kontrol edilen ve hükümetlerin kontrolündeki medya hesaplarına bunu belirgin kılan uyarılar koyacağını açıkladı. Şirket, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarının Twitter tarafından tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de yer almayacağını duyurdu.

Twitter'ın açıklamasına göre, ilk aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) resmi hesaplarında uyarı yer alacak. Bu ülkelerde hükümet organları tarafından kullanılan hesaplar minik bir bayrak sembolüyle tanınır kılınacak. Hükümetlerin kontrolündeki medya organlarına ait hesaplar da bir masa ve mikrofon sembolüyle vurgulanacak.

Uygulama, öncelikle hükümet organlarına bağlı diplomatik ve jeopolitik hedefler güden hesapları kapsıyor. Uygulamaya hükümet kontrollü medya kuruluşlarının yöneticileri veya tanınmış simalarının da dahil edilmesi planlanıyor.