Twitter Donald Trump'ın hesabını kapatma kararından geri adım atmıyor

Sosyal medya platformu Twitter ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın hesabının kapatılması konusunda kararında geriye dönüş olmayacağını açıkladı. Twitter finans müdürü Neg Segal Amerikan CNBC kanalına yaptığı açıklamada, "Kurallarımız hiç kimsenin şiddete teşvik etmemesini sağlıyor. Şayet biri bunu yaparsa, o zaman kendisini platformdan uzaklaştırıyoruz ve kurallarımız bu insanların geri dönüşüne de izin vermiyor" dedi. Segal açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Kurallarımız şöyle işliyor: Platformdan uzaklaştırıldıysa bu kişinin bir yorumcu, finans müdürü ya da eski ya da hali hazırda bir kamu görevlisi olması farketmez, uzaklaştırılmıştır."

Hesabı önce geçici olarak askıya alınmıştı

Sosyal medya platformu Twitter eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını 6 Ocak’taki Kongre baskısını sonrasında 12 saatliğine geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Ardından Trump’ın hesabından paylaştığı iki mesajın da platformun şiddete teşvik düzenlemesine aykırı olduğu belirtilerek, hesap 9 Ocak’ta kalıcı olarak kapatılmıştı. Aynı dönemde ABD başkanları için açılmış olan resmi "Potus" adlı hesap erişime açık kalmıştı. Trump Twitter’in bu kararına sert tepki göstererek, "Twitter çalışanları, beni ve beni seçen 75 milyon vatanperveri susturmak amacıyla hesabımın platformda kapatılması için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yaptı" açıklamasını yapmıştı.