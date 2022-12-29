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Twitter dünya çapında çöktü

29.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter, Çarşamba gecesi TSİ gece 3:00 itibarıyla dünya çapında çöktü. Birçok farklı ülkeden çok sayıda kullanıcı sosyal meyda platformuna giriş yapmakta zorluk yaşadığını bildirdi.

Twitter dünya çapında çöktü

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk’ın satın almasının ardından gündemden düşmeyen Twitter, bu sefer de dünya çapında kullanıcıların siteye giriş yapmakta yaşadığı sıkıntı ile konuşuluyor.

Çarşamba gecesi TSİ gece 3:00 itibarıyla sorun yaşanan sosyal medya sitesi dünya çapında çöktü.

Kullanıcılar siteye giriş yapmakta sorunlar yaşadığını aktardı.

İnternet trafiğini takip eden site Downdetected.com sorunun daha çok mobil uygulamadan ziyade internet sitesinde yaşandığını raporladı.

Bir saat içinde 10 bin kullanıcı siteye giriş yapmakta sorun yaşadıklarını bildirdi.

Londra merkezli küresel internet erişimini takip eden Netblocks, Twitter’ın mobil uygulaması ve bildirimler gibi özelliklerin kullanılmasında uluslararası sorunlar yaşandığını ifade etti.

Bazı kullanıcılar ise Twitter’a halen girebilirken kimileri girmeye çalıştığında uyarıyla karşılaştı.

Twitter’ın yaşadığı teknik sorunlarda Musk’ın satın almasından sonra çok sayıda platform çalışanının işten kovulmasının rol oynayıp oynamadığı merak ediliyor.

Musk’ın platformun başına geçtiği ilk hafta 7.500 kişi kovuldu.

En büyük işten çıkarmaların insan hakları, makine öğrenimi etiği, kürasyon, iletişim ve erişim departmanlarında yaşandığı belirtildi.

Bu ayın başında Musk yaptığı anket sonucunda Twitter CEO’luğu görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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