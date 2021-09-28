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Twitter, düşük video kalitesine son veriyor

28.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’ın başından beri kullanıcıları için sorun olan düşük video kalitesini düzeltmek için güncellemeler yaptığını duyurdu. Ayrıca Twitter, artık platforma video yüklediğinizde bir ön işleme adımının kaldırılacağını açıkladı.

Twitter, düşük video kalitesine son veriyor

Bu da direkt olarak videoların kalitesini artıracak. Kaldırılan bu adım daha kolay işleme yapılabilmesi için yüklemeye çalıştığınız klibi daha küçük parçalara bölüyordu ve bu da video kalitesini düşüren bir etkendi.

HERKESİN KULLANIMINA SUNULMASI BEKLENİYOR

Şirket, yaptığı açıklamada değişikliklerin Twitter Media Studio’da yayınlanmadığını söyledi. Bu araç yüklediğiniz tüm medyalara aynı ortamdan erişmenizi sağlıyor. Ayrıca, iyileştirilmiş video kalitesinin herkesin kullanımına sunulması beklenirken, yalnızca yeni video yüklemeleri için geçerli olacak ve eskilerine geriye dönük olarak uygulanmayacak.

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Yani daha önce yüklediğiniz video kalitelerinde bir iyileştirme söz konusu olmayacak. Bazı insanlar eskisinden neredeyse hiçbir fark görmediklerini söylerken, diğerleri tam ekranda daha az sıkıştırma ve ekran boyutlarını değiştirdiğinizde daha hızlı ayarlama gördüğünü bildiriyor.

Kalite hala YouTube’da yayınlanan HD videolarla karşılaştırılamaz, ancak yeterince iyi görünüyor. 2019’da şirket, gönderildikten sonra kalitelerinin düşmesini önlemek için JPEG’leri yükleme biçiminde de değişiklikler yapmıştı. Sosyal medya platformlarının arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda Twitter da gelişmeye devam ediyor diyebiliriz.

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