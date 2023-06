Twitter duyurdu! O süre 1 saate çıkartıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformu Twitter,Twitter Blue abonelerine özel tweet düzenleme özelliğiyle ilgili önemli bir adım atmış durumda. Platform, özelliğin süresini uzattıklarını duyurdu.

Twitter Blue hesabından yapılan açıklamaya göre, Twitter Blue aboneleri artık tweet'lerini düzenlemek için 30 dakikaya kadar değil, 1 saate kadar süreye sahip.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.