HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter duyurdu! O süre 1 saate çıkartıldı

Twitter duyurdu! O süre 1 saate çıkartıldı

07.06.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Twitter, Twitter Blue abonelerine özel tweet düzenleme özelliğinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Twitter Blue hesabından yapılan açıklamaya göre, Twitter Blue aboneleri artık tweet'lerini düzenlemek için 1 saate kadar süreye sahip.

Twitter duyurdu! O süre 1 saate çıkartıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformu Twitter,Twitter Blue abonelerine özel tweet düzenleme özelliğiyle ilgili önemli bir adım atmış durumda. Platform, özelliğin süresini uzattıklarını duyurdu.

30 DAKİKADAN 1 SAATE ÇIKARTILDI

Twitter Blue hesabından yapılan açıklamaya göre, Twitter Blue aboneleri artık tweet'lerini düzenlemek için 30 dakikaya kadar değil, 1 saate kadar süreye sahip.

Yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor Yaşanabilecek karışıklıklara çözüm geldi! Artık görülebiliyor

Yani kullanıcılar artık attıkları bir tweet'i 30 dakika içerisinde değil, 1 saat içerisinde düzenleyebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test ettiler, izlenimlerini böyle paylaştılar! "Dev bir dinozor..."Test ettiler, izlenimlerini böyle paylaştılar! "Dev bir dinozor..."
Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!
Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda!Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitter tweet

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

Sinan Oğan'dan ses getirecek '2028' mesajı!

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor!

Dolar 22 lirayı, gram altın fiyatı 1.400 lirayı aştı!

Dolar 22 lirayı, gram altın fiyatı 1.400 lirayı aştı!

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Futbol dünyasından sonra bu kez de ralliciler dolandırıldı!

Futbol dünyasından sonra bu kez de ralliciler dolandırıldı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.