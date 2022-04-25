HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

25.04.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı. Reuters, New York Times ve Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak yayımladıkları haberlere göre, Musk'ın Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı. Reuters, New York Times ve Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak yayımladıkları haberlere göre, Musk'ın Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Twitter, Musk'ın teklifinin hemen ardından potansiyel bir hasmane devralmayı engellemek için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, Twitter'ı Morgan Stanley ve diğer finans kuruluşlarının kredi desteğiyle almayı planlıyor.

Twitter görüşmeyla ilgili açıklama yapmadı.

MUSK, TWİTTER'IN YÜZDE 9 HİSSESİNE SAHİP

Twitter'ın yüzde 9 hissesine sahip olan Musk, başvuru dosyasında teklifi için 46,5 milyar dolarlık finansman paketine sahip olduğunu bildirdi.

Musk teklifini kendi hisselerinin yanı sıra Morgan Stanley ve diğer şirketlerinin desteğiyle finanse edeceğini belirtti.

Bazı hissedarların Musk'ın bu girişiminden sonra yönetim kuruluyla irtibata geçtiği ve olası bir anlaşma fırsatının kaçırılmaması tavsiyesinde bulunduğu belirtiliyor.

TWİTTER TAHT OYUNLARI

Yatırım firması Wedbush Securities'in uzmanlarından Dan Ives, pek çok yatırımcının bu görüşmeleri, başka bir teklif veren olmazsa Musk'ın şirketi alma sürecinin başlangıcı olarak göreceğini söylüyor.

Ives, "Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın şirketi hasmane bir şekilde devralma girişimi Twitter Taht Oyunları'nda yönetim kurulunu köşeye sıkıştıracaktı" diyor.

Bu ayın başlarında Musk, şirketin yönetim kurulu üyeliğine girmeyi reddetmişti. Bu durum, Musk'ın daha fazla hisse satın almasını engelleyecekti. Elon Musk, 14 Nisan'da şirket için 43 milyar dolarlık teklif verdi.

Ertesi gün Twitter yönetim kurulu şirketi bir hasmane devralma girişimine karşı korumak için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı. Bu strateji herhangi bir kişiyi yüzde 15'ten fazla hisse almaması için caydırmayı amaçlıyor. Şirket bu strateji çerçevesinde diğer yatırımcılara indirimli ilave hisse satıyor.

Hasmane devralma girişimi ise bir kişi ya da kurumun, hedef şirketi, yönetimin iradesine aykırı olarak ele geçirmeye çalışmasını tanımlamak için kullanılan bir terim.

Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan kritik Almanya hamlesi! Putin "Çok tuhaf" dedi ve...Rusya'dan kritik Almanya hamlesi! Putin "Çok tuhaf" dedi ve...
Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artışTuristler resmen akın etti! Yüzde 245 artış
Dünya onu konuşuyor!Dünya onu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

EDAŞ açıklama yaptı! ‘Elektrik kesik miydi?’ tartışması büyüyor

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

'Tüm anketlerde önde teklifimiz...'

İlginizi Çekebilir

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyada bir ilk! Mastürbasyon yaparken ciğerini yırttı

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.