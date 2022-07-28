Twitter, Facebook hissi yaşatacak! Bazı kullanıcılar görmeye başladı

Elon Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesiyle planları değişen Twitter, her şeye rağmen yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Platformun yeni özelliği birçok kişiye Facebook hissi yaşatacak. Çünkü Twitter, Facebook'tan alışık olduğumuz bir özelliği Twitter'a ekliyor.

TWITTER, FACEBOOK'TAKİNE BENZER DURUM ÖZELLİĞİNİ PLATFORMA GETİRİYOR

Bazı Twitter kullanıcıları, platformda yeni bir durum özelliği görmeye başladı. Bu özellik, Facebook'taki özelliğe benzer şeklide Twitter kullanıcılarının tweet'lerine "Tatil modu" gibi önceden yazılmış birkaç etiketten birini seçip eklemelerine izin veriyor.

Şirket sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada durum özelliğinin sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edildiğini doğruladı. Twitter kullanıcıları ise özelliğin çalışırken nasıl göründüğüne dair fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı ekran görüntüleri paylaştı.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, daha önce şirketlerin açıklamadığı bazı özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen Jane Manchun Wong tarafından Twitter'ın kodunda keşfedilmişti.

