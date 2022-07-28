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Twitter, Facebook hissi yaşatacak! Bazı kullanıcılar görmeye başladı

28.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı Twitter kullanıcıları, paylaşımlarına önceden hazırlanmış etiketler eklenmesine izin veren yeni bir durum özelliği görmeye başladı. Böylece Twitter'da Facebook’taki gibi durumlar ekleyebilecek. Kullanıcılar, Twitter'da Facebook hissi yaşatan özelliğin ekran görüntülerini paylaştı.

Twitter, Facebook hissi yaşatacak! Bazı kullanıcılar görmeye başladı

Elon Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetmesiyle planları değişen Twitter, her şeye rağmen yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Platformun yeni özelliği birçok kişiye Facebook hissi yaşatacak. Çünkü Twitter, Facebook'tan alışık olduğumuz bir özelliği Twitter'a ekliyor.

TWITTER, FACEBOOK'TAKİNE BENZER DURUM ÖZELLİĞİNİ PLATFORMA GETİRİYOR

Bazı Twitter kullanıcıları, platformda yeni bir durum özelliği görmeye başladı. Bu özellik, Facebook'taki özelliğe benzer şeklide Twitter kullanıcılarının tweet'lerine "Tatil modu" gibi önceden yazılmış birkaç etiketten birini seçip eklemelerine izin veriyor.

Twitter

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Şirket sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada durum özelliğinin sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edildiğini doğruladı. Twitter kullanıcıları ise özelliğin çalışırken nasıl göründüğüne dair fikir sahibi olmamızı sağlayan bazı ekran görüntüleri paylaştı.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, daha önce şirketlerin açıklamadığı bazı özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen Jane Manchun Wong tarafından Twitter'ın kodunda keşfedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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