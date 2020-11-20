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Twitter Fleets nedir? Twitter hikaye özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter’a hikaye nasıl eklenir?

20.11.2020 16:42 | Son Güncelleme:
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Twitter Fleets nedir? Twitter hikaye özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter’a hikaye nasıl eklenir?

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter yeni özelliğini kamuoyuna duyurdu. Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn’de etkin olan hikaye özelliği Twitter’a da taşındı. Twitter’da anlık paylaşım sağlayan hikaye özelliğinin kullanıma açılması sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Twitter Fleets nedir? Twitter Fleets nasıl kullanılır? Twitter'a hikaye nasıl eklenir? Fleet cevabı verilir? İşte detaylar...

Sosyal ağların en sık kullanılan özelliği hikaye eklemesi ilk adımda Snapchat kullanıcıların erişimine açılmıştı. Daha sonrasında ise hikaye özelliği Instagram ve WhatsApp’ı çatısına katan Facebook’a dahil edilmişti. Özellikle Instagram hikaye bölümü sosyal ağlar üzerinde en çok tercih edilen kısım haline geldi. 20 Kasım Cuma günü itibariyle hikaye bölümü Twitter’a da entegre edildi ve kullanıma açıldı. Twitter hikayelerine Fleet adı verildi. Twitter’ın iOS ve Android uygulamasına gelen güncellemeyle birlikte sosyal ağdaki kullanıcıların hayatına “Tweet”ten sonra “Fleet” de kelimesi de girdi.

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İngilizce’de “kısa süren, hızlı” anlamlarına gelen fleet kelimesi Türkçe’ye filolar olarak çevriliyor. Twitter’ın küresel kullanıcı tabanında başlatılan Twitter Fleets, ‘Twitter Story’ olarak sosyal medyanın beğenisine sunuldu. Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok’ta olduğu gibi sadece 24 saatliğine anlık paylaşım imkanı sunuyor. Twitter kullanıcıları metin, tweet, fotoğraf veya videolarla Twitter hikayesi oluşturabiliyor ve çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle geliştirebiliyor. Anlık paylaşımın 24 saatlik süresinin dolması durumunda ise kaybolan Tweet olarak isimlendiriliyor.

Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!

TWİTTER FLEETLEME NASIL YAPILIR?

Twitter’ın yeni hikaye özelliği diğer sosyal medya uygulamalarıyla benzerlik gösteriyor. Yapılan Fleet paylaşımları ana sayfa zaman akışının hemen üstünde görülüyor. Profil erişimine açık olan herkes Fleet paylaşımlarını görüntüleyebiliyor. Peki Twitter’a hikaye nasıl eklenir? İşte detayları...

  • İlk adımda yeni bir fleet oluşturmak için profil fotoğrafına dokunulur.
  • Ardından son güncellemeyle birlikte Fleet oluşturma simgesine basılır.
  • Fleette gözükmesi istenilen metin, fotoğraf, GIF veya video eklenilir.
  • Son adımda ise fleetin profilde gözükmesi için Fleetle düğmesine basılır.

TWEET NASIL FLEETLENİR?

Yeni Fleet oluşturulabileceği gibi mevcut tweetlerin hikayeye eklenmesine izin verilir. Bu işlem için ise aşağıdaki adımlar takip edilir:

  • Tweet üzerindeki paylaş simgesine dokunulur.
  • Fleet içinde paylaş öğesine basılır.
  • Tweet yeniden boyutlandırabilir ya da döndürülebilir. Ayrıca metin veya emojiyle özelleştirme yapılır.
  • Son adımda ise tweeti göndermek için Fleetle öğesine basılır.

FLEET NASIL TWEETLENİR?

Twitter’a eklenen 24 saat boyunca kalan hikayelerin görünümü kalktıktan sonra paylaşım kaybolmaz. Fleet tweetlemek için şu yollar izlenir:

  • Aşağı ok simgesine dokunulur.
  • Sonrasında Tweetle öğesi seçilir.
  • Tweet kopyası eklenilir.
  • Fleet Tweetleme işlemini bitirmek için Tweetle öğesine dokunulur.


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