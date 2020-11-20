Twitter Fleets nedir? Twitter hikaye özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter’a hikaye nasıl eklenir?

Sosyal ağların en sık kullanılan özelliği hikaye eklemesi ilk adımda Snapchat kullanıcıların erişimine açılmıştı. Daha sonrasında ise hikaye özelliği Instagram ve WhatsApp’ı çatısına katan Facebook’a dahil edilmişti. Özellikle Instagram hikaye bölümü sosyal ağlar üzerinde en çok tercih edilen kısım haline geldi. 20 Kasım Cuma günü itibariyle hikaye bölümü Twitter’a da entegre edildi ve kullanıma açıldı. Twitter hikayelerine Fleet adı verildi. Twitter’ın iOS ve Android uygulamasına gelen güncellemeyle birlikte sosyal ağdaki kullanıcıların hayatına “Tweet”ten sonra “Fleet” de kelimesi de girdi.

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İngilizce’de “kısa süren, hızlı” anlamlarına gelen fleet kelimesi Türkçe’ye filolar olarak çevriliyor. Twitter’ın küresel kullanıcı tabanında başlatılan Twitter Fleets, ‘Twitter Story’ olarak sosyal medyanın beğenisine sunuldu. Facebook, Instagram, Snapchat ve TikTok’ta olduğu gibi sadece 24 saatliğine anlık paylaşım imkanı sunuyor. Twitter kullanıcıları metin, tweet, fotoğraf veya videolarla Twitter hikayesi oluşturabiliyor ve çeşitli arka plan ve metin seçenekleriyle geliştirebiliyor. Anlık paylaşımın 24 saatlik süresinin dolması durumunda ise kaybolan Tweet olarak isimlendiriliyor.