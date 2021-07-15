Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak.

FLEETS 3 AĞUSTOS'TA KALDIRILACAK

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesaplarından esprili bir dille yapmayı tercih etti.

Yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

İşte o duyuru;

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam etse de bunların arasında yerini sağlamlaştırmayı başaran Instagram oldu.

FLEETS NEDİR?

Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu. Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.



