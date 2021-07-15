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Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

15.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mikro blog platformu Twitter, Instagram'daki 'hikaye' özelliğine benzeyen 'fleets'i 3 Ağustos'ta kullanımdan kaldıracağını esprili bir dille duyurdu.

Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak.

FLEETS 3 AĞUSTOS'TA KALDIRILACAK

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesaplarından esprili bir dille yapmayı tercih etti.

Yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

İşte o duyuru;

Snapchat ile hayatımıza giren hikayeler özelliği sosyal medya uygulamaları arasında yaygınlaşmaya devam etse de bunların arasında yerini sağlamlaştırmayı başaran Instagram oldu.

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FLEETS NEDİR?

Twitter'ın geçen aylarda kullanıma sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar; metin, tweet, görsel ya da videoları 'Hikaye' formatında paylaşabiliyordu. Sözgelimi 'fleet'ler, arka plan ve metin seçenekleriyle özelleştirilebiliyordu. Sonrasında ise bu özelliğe çıkartmalar ve canlı yayının da ekleneceği duyurulmuştu.

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Instagram
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