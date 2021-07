Twitter 'fleets' özelliğini kaldıracağını duyurdu: Bir şey değil

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Fleets, 3 Ağustos'ta Twitter'dan kaldırılacak.

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesaplarından esprili bir dille yapmayı tercih etti.

Yapılan açıklamada, "Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil" ifadelerine yer verdi.

İşte o duyuru;

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome