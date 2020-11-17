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Twitter Fleets: Twitter hikayeleri gerçek oldu!

17.11.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Twitter Fleets: Twitter hikayeleri gerçek oldu!

Twitter, Fleets adındaki hikayeler özelliğini resmen duyurdu. Instagram, Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'de karşımıza çıkan hikayeler (Stories) özelliği artık Twitter'a geliyor. Peki Twitter Fleets nasıl görünüyor? Ne zaman kullanıma giriyor?

Hikayeler özelliğini Snapchat'ten bilenleriniz vardır. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Snapchat, Instagram'da ve Facebook'ta hikayeler özelliği bulunmuyorken, bu özelliği kullanıcılarına sunuyordu. Daha sonra Instagram'ı, WhatsApp ve Facebook'u çatısı altında bulunduran Facebook, Snapchat benzeri Stories yani hikayeler özelliğini uygulamalarına sırasıyla getirdi. Özellikle Instagram hikayeleri, birçok kişi için en çok kullanılan bölüm oldu. Instagram'da yakalanan bu veriler, diğer uygulamaların da harekete geçmesini sağladı ve bir iş sosyal platformu olarak bilenen LinkedIn dahi hikayeler özelliğini uygulamasına ekledi. Ancak dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan uygulamaların birçoğu hikayeler özelliği ile uygulamasını güncellerken, bir uygulama hikayeler özelliği için harekete geçmiyordu. Bu uygulama; Twitter'dı. Fakat Twitter'da artık hikayeler özelliği için adımını attı. Bu adımın adı ise Twitter Fleets oldu.

TWİTTER FLEETS İLE TWİTTER'A HİKAYELER ÖZELLİĞİ GELİYOR

Twitter Fleets, adıyla farklı olsa da diğer uygulamalarda gördüğümüz hikayeler özelliği ile neredeyse aynı özelliklere sahip. Örneğin Twitter kullanıcıları tarafından oluşturulan Fleet'ler, 24 saat içerisinde silinecek. Fleet'ler Twitter uygulamasının hemen üstünde, tıpkı Instagram'da karşılaştığımız gibi yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Twitter akışındaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek. Tabi bunlar da 24 saat içerisinde kaybolacak.

Twitter'dan nasıl video indirilir?Twitter'dan nasıl video indirilir?

TWİTTER FLEETS NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Twitter hikayeler özelliği Fleets, bugünden itibaren Türkiye'deki kullanıcılar da olmak üzere tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak. Yani Twitter kullanıcıları, bugün itibarıyla Twitter Fleet'leri oluşturmaya başlayabilecek. Böylece farklı konulara sahip kullanıcı hikayeleri, Twitter'da da karşımıza çıkmaya başlayacak.

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