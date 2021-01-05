Twitter giriş işlemleri, telefondan ve bilgisayardan nasıl girilir?

Twitter gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan, sizi gündemdeki konulardan haberdar eden ve her şeyin paylaşıldığı bir sosyal ağdır. Bunun yanı sıra mizah yönüyle de öne çıkan ve kullanıcıları memnun eden bir platformdur. Twitter'a cep telefonunuz üzerinden ya da bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Twitter'a nasıl üye olacağınızı, Twitter giriş işlemlerini nasıl yapacağınız ve daha fazlasını detaylarıyla anlattığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
Twitter Hesap Açma İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitter kayıt olma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
Öncelikle Twitter uygulamasına girin. Karşınıza çıkan "Hesap oluştur" butonuna basın.
Açılan sayfada isim, telefon numarası veya e-posta, doğum tarihi bilgilerini girin. "İleri" butonuna basın.
Girdiğiniz bilgileri kaydetmek için "Kaydol" butonuna basın.
E-posta adresinizi yazdıysanız size bir mail ile kod gelecek, telefon numaranızı yazdıysanız kısa mesaj ile kod gelecek.
Gelen kodu ilgili bölüme yazın ve "İleri" butonuna basın.
Daha sonra bir şifre belirlemeniz gerekecek. Boş alana belirlediğiniz şifreyi girin ve "İleri" butonuna basın.
Son olarak karşınıza sırayla profil fotoğrafı seç, kendini tarif et, ilgi alanların neler? başlıklı sayfalar çıkacak. Buraya bilgilerinizi girdiğinizde Twitter kaydolma işleminiz tamamlanmış olacaktır.
Twitter Giriş Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitter'da hesap açma işlemini tamamladıktan sonra giriş yapmak son derece basit. Sadece 2 adımda Twitter hesabınıza istediğiniz zaman giriş yapabilirsiniz.
İlk olarak Twitter uygulamasına girin. Açılan sayfada "Giriş yap" butonuna basın.
Karşınıza çıkan sayfaya e-posta ya da kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girin ve "Giriş yap" butonuna basın.
Twitter Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?
Twitter hesap kapatma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta bulunan 3 çizgiye basın.
Sonra "Ayarlar ve Gizlilik" butonuna basın.
Daha sonra "Hesap" seçeneği üzerinden "Hesabınızı Devre Dışı Bırakın" butonuna basın.
Karşınıza çıkan ekranda kırmızı ile yazan "Devre Dışı Bırak" butonuna basın.
Son olarak şifrenizi girip onaylayın ve "Devre Dışı Bırak" butonuna basın.
- Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek için 30 gün boyunca hesaba giriş yapmamanız gerekiyor. Ayrıca mevcut hesabınızdaki kullanıcı adınızı ve mail adresinizi başka bir hesap açarken kullanmak istiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmadan önce hesap bilgilerinizi değiştirmeniz gerek.
- Bilgilerinizi değiştirmeden hesabınızı devre dışı bırakırsanız yeni hesap açmak istediğinizde bu bilgileri kullanamazsınız. Kullanıcı adı ve mail bilgilerini "Ayarlar/Hesap" kısmından değiştirebilirsiniz. Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce beğendiğiniz ya da paylaştığınız gönderileri indirebilirsiniz.
- Hesap sekmesi üzerinden "Twitter verilerin" kısmına tıkladığınızda verilerinizi indirebileceğiniz bir sayfa karşınıza çıkacak. "Arşiv iste" butonuna tıklayarak verilerinizi indirebilirsiniz.
Twitter Nasıl Kullanılır?
- Kullanıcısı olduğunuz bu uygulamaya Twitter web giriş, Twitter mobil giriş ve Twitter masaüstü giriş seçeneklerinden biriyle erişebilirsiniz.
- Twitter hesabınızı oluşturduktan sonra tweetlerini okumak istediğiniz kişilerin isimlerini aratabilir ve bu kişileri takip edebilirsiniz. Bu kişilerin bildirimlerini aktif hale getirebilir tweet attıklarında haberdar olabilirsiniz.
- Twitter diğer hesaplarınızla bağlantı kurar ve size yakınlarınızı takip etmek isteyip istemediğinizi sorar. Onlarla Twitter üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
- Arama kutusuna istediğiniz kişinin adını yazarak aratabilirsiniz.
- Twitter'daki bütün hesaplar gerçek kişiler değildir. Bir kurum, ya da gönüllü kişiler tarafından açılmış hesaplar da olabilir.
- İstediğiniz hesabı "takip et" butonuna basarak takip edebilirsiniz. Takip ettiğiniz kişilerin tweetleri sizin hesabınızın zaman akışında görünür.
- Twitter'da özel anlamları olan bazı semboller vardır. Örneğin tweet atarken bir kelimenin başına "#" sembolü koyarsanız yazdığınız kelime bu kelimeyi içeren diğer başlıklarla gruplanır. Diğer bir sembol "@" sembolüdür. Eğer bir kişinin isminin başında "@" işareti varsa o kişi atılan tweetten haberdar olmuş demektir.
- Twitter'da kişilere özel mesaj da gönderebilirsiniz.
- Twitter'da bir de retweet özelliği vardır. Bu özellik ile beğendiğiniz bir tweeti "retweet" butonuna basarak sizi takip edenlerin görmesini sağlayabilirsiniz.
Twitter Kısaltmaları Nelerdir?
- TT- Trending Topic: Twitter kullanıcılarının en çok konuştuğu 10 konunun sıralandığı listedir. Her ülkeye ait TT listesi bulunur.
- RT- Retweet: Diğer bir kullanıcının size ait tweeti kendi takipçisi ile paylaşmasına denir.
- DM- Direct Message: Herhangi bir kullanıcının size göndermiş olduğu mesaja denir.
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