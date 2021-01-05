Twitter giriş işlemleri, telefondan ve bilgisayardan nasıl girilir?

Twitter gün geçtikçe kullanıcı sayısı artan, sizi gündemdeki konulardan haberdar eden ve her şeyin paylaşıldığı bir sosyal ağdır. Bunun yanı sıra mizah yönüyle de öne çıkan ve kullanıcıları memnun eden bir platformdur. Twitter'a cep telefonunuz üzerinden ya da bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Twitter'a nasıl üye olacağınızı, Twitter giriş işlemlerini nasıl yapacağınız ve daha fazlasını detaylarıyla anlattığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Twitter Hesap Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Twitter kayıt olma işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle Twitter uygulamasına girin. Karşınıza çıkan "Hesap oluştur" butonuna basın.



Açılan sayfada isim, telefon numarası veya e-posta, doğum tarihi bilgilerini girin. "İleri" butonuna basın.

Girdiğiniz bilgileri kaydetmek için "Kaydol" butonuna basın.



E-posta adresinizi yazdıysanız size bir mail ile kod gelecek, telefon numaranızı yazdıysanız kısa mesaj ile kod gelecek.



Gelen kodu ilgili bölüme yazın ve "İleri" butonuna basın.



Daha sonra bir şifre belirlemeniz gerekecek. Boş alana belirlediğiniz şifreyi girin ve "İleri" butonuna basın.

