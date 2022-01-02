Twitter Greene’nin Kişisel Hesabını Kapattı

Twitter, Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene’nin kişisel hesabını kapatma kararı aldı.

Twitter buna gerekçe olarak Greene’nin COVID-19’la ilgili yanlış bilgi politikasını birkaç kez ihlal etmesini gösterdi.

Temsilciler Meclisi’nin Georgia’dan üyesi Greene’nin hesabı daha önce geçici olarak kapatılmıştı.

Twitter, Mart ayında kullanmaya başladığı sistemle yapay zeka kullanarak Corona virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeleri belirliyor ve kullanıcıların 12 saatten bir haftaya kadar süreler boyunca hesaplarını kapatabiliyor. Eğer bu ihlal 5 ya da daha fazla olursa hesap sürekli kapatılıyor.

Greene’nin hesabı da kalıcı bir şekilde kapatıldı.

Greene karar sonrası Twitter’a tepki gösterdi.

Twitter’ın bu hareketinin Amerikan olmadığını belirten Greene, aşılarla ilgili veri paylaştıktan sonra hesabının kapatıldığını belirtti.

Greene, “Twitter Amerika’nın düşmanı ve gerçeği idare edemiyor. Amerika’ya onlara ihtiyacımız olmadığını ve düşmanlarımızı yenmemiz vakti geldiğini göstereceğim” dedi.

Temmuz ayında da Twitter Greene’nin hesabını bir haftalığına askıya almıştı.

Twitter, COVID-19’la ilgili yanlış bilgiler yayılmasını engellemek adına yaptıklarını savunuyor ve dünya genelinde binlerce tweet mesajını kaldırdığını ve milyonlarca hesap ile mücadele ettiğini belirtiyor.

Twitter, Greene’nin resmi hesabını kapatmadı.

Greene, ABD Kongresi’nde eski Başkan Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor.

