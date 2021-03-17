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Twitter güvenliği ve gizliliği artıracak

17.03.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Twitter güvenliği ve gizliliği artıracak

Sosyal medya devi şimdi, iki faktörlü kimlik doğrulama yapmanıza izin verecek. Özellik hesabınıza birden fazla donanım güvenlik anahtarı kaydetmenize olanak tanıyan bir güncelleme ile geliyor.

Whatsapp gizlilik sözleşmesinden bu yana platformlar kendi bünyelerinde gizliliğe ve güvenliğe daha fazla özen gösteriyor. Sosyal medya devi Twitter, aralık ayında Android ve iOS’ta fiziksel bir anahtarla oturum açma özelliğini başlatmıştı. Aynı özellik, 2018’den beri masaüstü için kullanılıyordu.

Ancak bir hesabı yalnızca bir anahtarla ilişkilendirebiliyordu. Bu, birden çok anahtarı kullanıyorsanız problem yaratıyordu. Bazı kullanıcılar farklı bağlantı noktalarına sahip olduğu için birkaç anahtar kullanmaktan başka seçenekleri yok. Artık yeni güncelleme ile hem mobil hem de web üzerinde birden fazla fiziksel anahtarla giriş yapabileceksiniz.

Şirket ayrıca 2FA için özel olarak fiziksel anahtar kullanma seçeneğinin “yakında çıkacağını” duyurdu. Bunun için, bir kimlik doğrulama uygulamasında 2FA ayarlamanız gerekli. Ayrıca hesabınızla ilişkili fiziksel bir anahtarınız olsa bile yedek olarak SMS doğrulamasını etkinleştirmeniz gerekiyor.

TWİTTER'A NUMARASINI VERMEK İSTEMEYENLER TERCİH EDEBİLİR

Gönderilen mesajların görüntülenebileceği düşünüldüğünde, SMS doğrulamasının o kadar güvenli olmadığı artık çoğu kişi tarafından biliniyor. Bu nedenle yaklaşan özellik sayesinde Twitter’a telefon numaranızı vermemeyi tercih edebileceksiniz. Şirket özelliğin henüz ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı. Ancak gizlilik ve güvenliğin internet ortamlarında önemini kazanmasıyla birlikte özellik için çok beklememiz gerekmeyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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