Twitter güvenlik anahtarı önemli bir koruma duvarı oluşturacak

Twitter platformu tarafından uygulanacak olan bu yeni yöntemde siber güvenlik kalkanı oluşturulmuş olacak. Bundan sonra uygulamaya 2FA yöntemi ile girmeniz mümkün. Şirketin resmi hesabı üzerinden duyurulan bu yeni özellik korunmayı en az yüzde 80 oranında artırmayı planlıyor.

Twitter önceleri SMS ile güvenliği sağlıyordu. Bu yöntem işe yarasa bile bilgisayar korsanları akıllı telefonlara atakta bulunarak bu korumayı ortadan kaldırabiliyordu. Şimdi ise güvenlik anahtarı yöntemi sayesinde hesabınız çok daha fazla güvende olacak. Ayrıca yeni güncelleme sayesinde kullanıcılara daha çok görev düşüyor.

Bu tür yöntemler her ne kadar sizi korusa bile yine de düzenli olarak şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz. Sadece sosyal medya hesaplarınız değil aynı şekilde banka ve diğer hesaplarınızın da şifrelerini düzenli aralıklarla değiştirmeniz önemli.

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