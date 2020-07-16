Twitter hack saldırısı nasıl yaşandı?

Twitter'daki skandal gecenin ardından ateş düşmek bilmiyor. Önce ünlü bitcoin borsalarının hesaplarını hack'leyerek, insanlardan yardım talep eden hacker'lar, daha sonra ise gözünü ünlü isimlerin hesaplarına kestirdi. Bu anlamda Twitter'ın en aktif isimlerinden biri olan Elon Musk'ın hesabını ele geçiren hacker'lar, Musk'ın hesabından '1000 dolar yollayana 2000 dolar yolluyorum' gibi tamamen kandırmaya yönelik bir tweet attılar. Bu tweetin Elon Musk'tan geldiğini düşünenler ise söz konusu cüzdana para ve bitcoin yağdırdı. Elon Musk'ı ise Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos takip etti. Hacker'lar tüm bu ünlü isimlerin Twitter hesaplarına erişerek insanlardan bitcoin topladı. Sabah olduğunda ise gerçek bilanço ortaya çıktı. Peki nasıl oldu da hacker'lar ünlülerin hesaplarına sırayla girebildi?
TechCruch'ın haberine göre saldırı ünlülerden değil, Twitter'dan kaynaklandı. Söz konusu saldırının içinde bulunan bir kişinin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Kirk adı verilen bir hacker, Twitter çalışanlarının kontrolünde olan Twitter yönetici paneline erişim sağladı. Twitter hesaplarının e-postalarını görme ve onları kısıtlama gibi özellikleri bulunan bu panele erişen hacker, gözüne kestirdiği ünlü isimlerin hesaplarının e-posta hesaplarını sıfırlayarak işe başladı. Böylece iki aşamalı doğrulama veya şifre değişikliği gibi güvenlik önlemlerini hacker'ın eline geçti, ünlü isimler hesaplarına erişemedi.
Kirk için bundan sonrası fazlasıyla kolaydı. Elon Musk gibi isimlerin hesabını kontrolüne alan Kirk, hepimizin gördüğü insanlardan para ve bitcoin göndermelerini isteyen tweet'leri yolladı. Böylece birçok insanı ağına düşürürken, Twitter'ın karşılaştığı en büyük hack olaylarından birine de imzasını attı.
Twitter yönetim paneline erişen Kirk'in bu panele nasıl eriştiği ise halen bilinmiyor. Tahminler, Twitter içindeki bir çalışandan yardım almış olabileceği veya onu hack'lemiş olabileceği yönünde. Ancak bu konuda henüz bir kanıt yok. Twitter'ın konu hakkındaki incelemesi ise sürüyor.
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