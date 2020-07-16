Twitter hack saldırısı nasıl yaşandı?

Twitter'daki skandal gecenin ardından ateş düşmek bilmiyor. Önce ünlü bitcoin borsalarının hesaplarını hack'leyerek, insanlardan yardım talep eden hacker'lar, daha sonra ise gözünü ünlü isimlerin hesaplarına kestirdi. Bu anlamda Twitter'ın en aktif isimlerinden biri olan Elon Musk'ın hesabını ele geçiren hacker'lar, Musk'ın hesabından '1000 dolar yollayana 2000 dolar yolluyorum' gibi tamamen kandırmaya yönelik bir tweet attılar. Bu tweetin Elon Musk'tan geldiğini düşünenler ise söz konusu cüzdana para ve bitcoin yağdırdı. Elon Musk'ı ise Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama ve Amazon'un CEO'su Jeff Bezos takip etti. Hacker'lar tüm bu ünlü isimlerin Twitter hesaplarına erişerek insanlardan bitcoin topladı. Sabah olduğunda ise gerçek bilanço ortaya çıktı. Peki nasıl oldu da hacker'lar ünlülerin hesaplarına sırayla girebildi?

HER ŞEYİN CEVABI TWİTTER YÖNETİCİ PANELİ

TechCruch'ın haberine göre saldırı ünlülerden değil, Twitter'dan kaynaklandı. Söz konusu saldırının içinde bulunan bir kişinin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Kirk adı verilen bir hacker, Twitter çalışanlarının kontrolünde olan Twitter yönetici paneline erişim sağladı. Twitter hesaplarının e-postalarını görme ve onları kısıtlama gibi özellikleri bulunan bu panele erişen hacker, gözüne kestirdiği ünlü isimlerin hesaplarının e-posta hesaplarını sıfırlayarak işe başladı. Böylece iki aşamalı doğrulama veya şifre değişikliği gibi güvenlik önlemlerini hacker'ın eline geçti, ünlü isimler hesaplarına erişemedi.