Twitter hack saldırısını gerçekleştiren hacker'a 3 yıl hapis!

Geçen yıl Apple, Elon Musk, Uber ve Barack Obama gibi önemli Twitter hesaplarından gizemli tweet'ler atıldı. Bu hesaplar, attıkları tweet'lerde insanlara, bir hesaba gönderdikleri Bitcoin miktarının iki katı kadarını geri göndereceklerini söylediler. Tweet'ler Twitter topluluğunu çılgına çevirdi. Bazı kullanıcılar da tweet'lerin gerçek olduğu hissine kapılarak, adres bilgisi paylaşılan cüzdanlara Bitcoin göndermeye başladı. 100.000 doların üzerinde bir meblağ toplansa da bu bir aldatmacaydı. Hesaplara başka kişi veya kişiler tarafından erişildiği anlaşıldı. Daha sonra o dönem 17 yaşında olan Graham Ivan Clark suçlu bulundu. Twitter hesaplarını hack'lemekle suçlanan hacker'ın cezası ise sonunda belli oldu.

PARALARI TESLİM ETTİ, BİLGİSAYAR ERİŞİMİ KISITLANDI

Tampa Bay Times'ın haberine göre, Twitter üzerindeki kimlik avı planıyla insanlardan 100.000 dolardan fazla para çalan Graham Ivan Clark, üç yıllık hapis cezası almayı ve ardından üç yıl gözetim altında kalmayı kabul etti. Anlaşma, 18 yaşındaki Clark'ın "genç suçlu" olarak cezalandırılmasına izin verdi. Savunma avukatı David Weisbrod, Clark'ın satın aldığı tüm kripto para birimini teslim ettiğini de doğruladı. Ayrıca mahkeme kararı kapsamında Clark'ın yalnız başına bilgisayar kullanmasına da kısıtlama getirildi.