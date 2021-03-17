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Twitter hack saldırısını gerçekleştiren hacker'a 3 yıl hapis!

17.03.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Twitter hack saldırısını gerçekleştiren hacker'a 3 yıl hapis!

Twitter hack saldırısını gerçekleştiren ve Elon Musk, Barack Obama ve Joe Biden gibi ünlü kişilerin hesabından tweet atan Graham Ivan Clark, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Apple, Elon Musk, Uber ve Barack Obama gibi önemli Twitter hesaplarından gizemli tweet'ler atıldı. Bu hesaplar, attıkları tweet'lerde insanlara, bir hesaba gönderdikleri Bitcoin miktarının iki katı kadarını geri göndereceklerini söylediler. Tweet'ler Twitter topluluğunu çılgına çevirdi. Bazı kullanıcılar da tweet'lerin gerçek olduğu hissine kapılarak, adres bilgisi paylaşılan cüzdanlara Bitcoin göndermeye başladı. 100.000 doların üzerinde bir meblağ toplansa da bu bir aldatmacaydı. Hesaplara başka kişi veya kişiler tarafından erişildiği anlaşıldı. Daha sonra o dönem 17 yaşında olan Graham Ivan Clark suçlu bulundu. Twitter hesaplarını hack'lemekle suçlanan hacker'ın cezası ise sonunda belli oldu.

PARALARI TESLİM ETTİ, BİLGİSAYAR ERİŞİMİ KISITLANDI

Tampa Bay Times'ın haberine göre, Twitter üzerindeki kimlik avı planıyla insanlardan 100.000 dolardan fazla para çalan Graham Ivan Clark, üç yıllık hapis cezası almayı ve ardından üç yıl gözetim altında kalmayı kabul etti. Anlaşma, 18 yaşındaki Clark'ın "genç suçlu" olarak cezalandırılmasına izin verdi. Savunma avukatı David Weisbrod, Clark'ın satın aldığı tüm kripto para birimini teslim ettiğini de doğruladı. Ayrıca mahkeme kararı kapsamında Clark'ın yalnız başına bilgisayar kullanmasına da kısıtlama getirildi.

Apple tweet

CLARK TWİTTER HESAPLARINA NASIL ERİŞTİ?

Florida Hukuk Uygulama Departmanı, Clark'ın Twitter'ın bilgi teknolojisi departmanında çalışan bir çalışanı ikna ederek Twitter'ın sistemlerine eriştiğini tespit etti. Habere göre hacker, daha sonra şirketin müşteri hizmetleri portalına erişmeyi başardı. Savcılar, Clark'ın insanları sahip olduğu hesaplara Bitcoin göndermeye yönlendirmek için sahte tweet'leri kullandığını söyledi.

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sosyal medya
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