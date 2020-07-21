Twitter hack saldırısının zararı sandığımızdan büyük olabilir!

Twitter hack saldırısı hakkındaki araştırmalar kararlılıkla sürüyor. Twitter'da 130 hesabı ele geçiren hacker'lar, Elon Musk, Bill Gates, Joe Biden ve Barack Obama gibi ünlü isimlerin Twitter hesaplarından '1000 dolar gönderene 2000 dolar gönderiyorum' diyerek insanları büyük bir dolandırıcılık ağına düşürmüşlerdi. Bu dolandırıcılık ağından hacker'lar, yaklaşık olarak 12.6 Bitcoin topladı ve kayıplara karıştı. Şimdi ise bir yandan Twitter bir yandan da FBI, yaşananların şifresini çözmeye çalışıyor. Bu konuda araştırma yapan bir diğer kişi ise Coinbase baş bilgi güvenliği görevlisi Philip Martin.

TWİTTER HACKER'LARI 12.6 BİTCOİN İLE SINIRLI KALMAMIŞLAR

Philip Martin, Twitter'daki hack saldırısı hakkında Forbes'e açıklamalar yaptı. Martin, Twitter'da yaşananların sadece 12.6 Bitcoin ile sınırlı kalmadığını söyledi. Martin'e göre hacker'lar Coinbase üzerinden toplamda 30.4 Bitcoin veya diğer bir deyiş ile 280 bin dolar topladı. Fakat hacker'lar Bitcoin'lerin tamamına sahip olamadı.

ÖNLEMLER ALINDI AMA...

Martin'e göre yaşananların fark edilmesi üzerine Coinbase dahil birçok Bitcoin borsasının önlem aldı ve söz konusu Bitcoin hesapları kara listeye eklendi. Böylece hacker'lar 30.4 Bitcoin'in tamamını elde edemediler. Ancak bunca önleme rağmen hacker'lar 120 bin dolar değerindeki Bitcoin'i hesaplarına geçirebildi. Hacker'ların daha sonra ise topladıkları Bitcoinleri çeşitli Bitcoin borsalarına böldükleri anlaşıldı. Böylece hacker'ların hareketlerinin takip edilmesi epey bir zorlaştı.

