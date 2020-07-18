Twitter: Hackerlar kullanıcıların özel verilerini indirdi

Twitter, hackerların bu hafta gerçekleştirdiği siber saldırıda, ele geçirdikleri sekiz hesabın özel verilerini indirdiğini açıkladı.

Bu hesapların hiçbirinin mavi tikli hesap olmadığı belirtiliyor.

Bu da, hesapları ele geçirilen Barack Obama, Elon Musk, Kanye West ve Bill Gates gibi ünlülerin hesaplarının verilerinin indirilmediği anlamına geliyor.

İndirilen verilerin arasında şunların bulunduğu düşünülüyor:

Özel mesajlar, videolar, fotoğraflar

Twitter'ın cep telefonu uygulamasının telefon rehberinden aktarması durumunda telefon rehberi

Twitter'ı kullandığı süre boyunca uygulamanın yedeklediği konum bilgisi

Sessize aldığı veya blokladığı hesapların bilgisi

Twitter'ın kullanıcıların davranışlarından yola çıkarak oluşturduğu ilgi alanları ve demografik bilgiler.

ABD merkezli New York Times gazetesi, hackerların bilgileri şirketin Slack kanalında yapılan bir paylaşımdan ele geçirdiğini yazdı. Bazı şirketler e-posta kullanmak yerine Slack adlı uygulamayı tercih ediyor.

Twitter, 130 hesabın hedef alındığını, 45 hesabın şifrelerinin değiştirildiğini, ele geçirilen bazı hesapların da hackerlar tarafından satılmaya çalışıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Saldırganlar az sayıda çalışanımızı manipüle etti ve onların bilgileriyle Twitter'ın iç sistemlerine girmeyi başardı. Bundan utanç ve hayal kırıklığı duyduk ama her şeyden önemlisi de özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.