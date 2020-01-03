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  4. Twitter, Haşdi Şabi komutanı Hazali'nin hesabını sildi

Twitter, Haşdi Şabi komutanı Hazali'nin hesabını sildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Asaib Ehlil Hak örgütünün lideri Kays Hazali'nin Twitter hesabı kaldırıldı.

Twitter, Haşdi Şabi komutanı Hazali'nin hesabını sildi

Twitter, 31 Aralık 2019'da ABD'nin Bağdat Büyükeçiliği binası önündeki eylemlerde yer alan Hazali'nin hesabını sildi.

300 binin üzerinde takipçisi bulunan Hazali'nin hesabının silinmesinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığı 6 Aralık 2019'da "insan hakları ihlalleri" nedeniyle Kays Hazali'yi yaptırım listesine almıştı.

Yerel medya ve uluslararası düşünce kuruluşlarınca yayımlanan raporlara göre 10 bin milislik güce sahip Hazali, Mayıs 2018'de girdiği Irak genel seçiminde 15 milletvekili çıkarmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ABD ve İsrail Allah sizi kahru perişan eylesin kafirlerin sonu cehennemdiir
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