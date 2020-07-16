Twitter hesapları nasıl ele geçirildi?

Twitter'da dün aralarında Elon Musk, Apple, Barack Obama, Uber, Bill Gates ve Kanye West'in de bulunduğu çok sayıda hesap, bir grup tarafından ele geçirildi.

Siber saldırganlar bu hesaplardan yaptıkları paylaşımlarda BitCoin talep etti ve kendilerine BitCoin gönderenlere bir süre sonra iki katı BitCoin geri vereceklerini söyledi.

Peki hackerlar bu hesapları nasıl ele geçirdi?

Twitter konuyla ilgili Perşembe gününün ilk saatlerinde (TSİ 05.38) yaptığı açıklamada, "Bazı kişilerin sosyal yollarla koordineli biçimde Twitter'ın iç sistemlerine erişimi olan çalışanlarımızı hedef aldığına inanıyoruz. Bu yolla aralarında teyitli hesapların da bulunduğu hesaplardan Tweet atıldığını biliyoruz. Başka ne tür kötü niyetli eylemlerde bulunmuş olabileceklerini incelemeye aldık" dedi.

Saldırının fark edilmesinden hemen sonra etkilenen hesapların kilitlendiği ve paylaşımların silindiğini belirten Twitter, tedbir amaçlı olarak çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici bir süreliğine engellediklerini ifade etti. Twitter, açıklamasında bu adımın atılma gerekçesi olarak "Hoş olmasa da riskin azaltılması için gerekliydi" dedi.