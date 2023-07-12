Twitter ile ilgili şoke eden Threads iddiası: 'Arama sonuçlarında gösterilmesini engelliyor'

Meta'nın Twitter rakibi uygulaması Threads son günlerde gündemde.

Şimdiden 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan uygulama, Twitter'ın şimdiye kadarki en ciddi rakiplerinden biri olarak görülüyor.

"ARAMA SONUÇLARINDA GÖSTERİLMESİNİ ENGELLİYOR"

Şimdilerde ise Twitter'ın arama sonuçlarında Threads bağlantılarının gösterilmesini engellediği iddiası konuşuluyor.

İddiaya göre, Twitter'da “url:threads.net” araması yapanların karşısına herhangi bir sonuç çıkmıyor.

Normalde böyle bir arama yapıldığında Threads bağlantısı bulunan her tweet'in gösterilmesi gerekiyor.

Yaşanan durumun ise bir engelleme olduğu öne sürülüyor.

Ancak Twitter'dan bu durumu doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir açıklama gelmiş bulunmuyor.



