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  4. Twitter ilk kez Trump'ın bir mesajına 'Bilgiyi doğrula' uyarısı koydu

Twitter ilk kez Trump'ın bir mesajına 'Bilgiyi doğrula' uyarısı koydu

27.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına "Bilgiyi doğrula" etiketi koydu. Trump, Twitter'ı ifade özgürlüğüne müdahale etmekle suçladı.

Twitter ilk kez Trump'ın bir mesajına 'Bilgiyi doğrula' uyarısı koydu

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına "Bilgiyi doğrula" etiketi koydu.

Platformda 80 milyondan fazla takipçisi olan Trump, Twitter'ı ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

Twitter'ı en fazla kullanan lider olan Trump, dün bir mesaj yayımlayarak California eyaletindeki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılacak oyların hileye açık olduğunu, oy sandıklarının çalınacağını ve sahte oy pusulası basılacağını öne sürdü.

Twitter, dezenformasyonu engellemeye yönelik yeni kuralları çerçevesinde bu mesajın altına "Bilgilyi doğrula" uyarısı koydu.

Uyarının üzerine tıklayanlar, Trump'ın bu iddiasının asılsız olduğunu belirten bir sayfaya yönlendiriliyor. Sayfada CNN, Washington Post ve diğer sitelerinin haberlerine gönderme yapılarak postayla oy kullanımında hile olasılığının çok az olduğuna işaret ediliyor.

"Twitter yalancı basınla iş birliği yapıyor"

Twitter, mesajların doğruluğuyla ilgili kurallarını bu ay başında güncellemişti.

Trump bu uyarıya yeni mesajlarla karşılık verdi ve Twitter'ın ifade özgürlüğünü engellemeye çalıştığını öne sürerek "Başkan olarak buna izin vermeyeceğim" dedi.

US President Donald Trump. Photo: 26 May 2020

Trump'ın seçim kampanyası sorumlusu Brad Parscale de Twitter'ın "yalancı basın"la iş birliği yaptığını iddia ederek Aylar önce Twitter'dan ilanları çekmemizin birçok nedeni var ve düpedüz taraflı olmaları da bunlardan biri" dedi.

Donald Trump iki hafta önce, bir gün içinde koronavirüs salgınıyla ilgili 100 mesaj atmıştı. Trump Ocak'ta da azil süreciyle ilgili 142 mesaj birden paylaşarak rekor kırmıştı.

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde yaklaşık 33 milyon seçmen oylarını postayla kullanmıştı. Bu yaklaşık seçmenlerin yüzde 25'ine karşılık geliyor.

NBC ve Wall Street Journal'ın bir araştırması, koronavirüs salgını nedeniyle bu seçimlerde seçmenlerin yarısından fazlasının oylarını postayla kullanmak istediğine işaret ediyor.

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