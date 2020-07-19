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Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

Twitter şifre değiştirme zamanına bakarak, yüz milyonlarca kullanıcısını taradı ve son bir ay içinde şifre değiştirmiş olan herkesin hesabını güvenlik gerekçesiyle dondurdu.

Twitter’ın aldığı önlem şaşkınlık yarattı

Böylece son bir ay içinde, hacker’ların ele geçirmiş olabileceği hesapların, gerçek sahiplerine geri döndürülmesi mümkün olacak. Peki ama nasıl?
Twitter böylece, sunucularına sızan hacker’ların verdiği tahribatın kontrolden çıkmış olduğunu ve sorunun tam olarak çözülemediğini de itiraf etmiş oldu. Bu skandaldan etkilenip hesapları hacker’ların eline geçenlerin arasında eski ABD Başkanı Barrack Obama, iş adamları Elon Musk ve Bill Gates de bulunuyor. Ayrıca yüzlerce ünlü isim ve sanatçı da hesapalarını hacker’lara kaptırdı.

Twitter’a göre sadece şifresi değiştirilmiş hesaplar değil, son bir ay içinde şifre değiştirme talebinde bulunmuş olanlar da kilitleniyor. Twitter’ın şüphesine göre, hacker’ların doğrudan kullanıcı hesaplarına değil de, Twitter çalışanlarının kullandığı admin panellerine ulaştıkları düşünülüyor. Zira, birkaç gündür İnternette Twitter admin panellerinin ekran görüntüleri dolaşmaya başladı. Ticari sır olarak değerlendirilen ve şirket dışına sızdırılması yasak olan bu ekran görüntüleri, milyonlarca yıllık dünya tarihinde ilk defa internete düşmüş durumda.  Bu da hacker’ların admin konsolu içinde cirit attıkları şüphesini güçlendirdi.

Twitter önlem olarak, “doğrulanmış hesap” kullanıcılarını da birkaç saatliğine kilitleyerek hesaplarına erişimini durdurdu. Bu sırada, aniden uzak arklı ülkelerden login olmak gibi, sıradışı aktiviteler gösteren hesapların sahiplerine ve kayıtlı eski e-posta hesaplarına da uyarılar gönderildi.

Gelecek şikayetlere göre, her şikayetin ayrı ayrı incelenerek, hesaplardaki anormal değişimlerin, tespit edilen hack saldırısı ile bağlantısı soruşturulacak. Diğer bir deyişle, zaten sınırlı sayıda ve küçük ekiplerle çalışan Twitter’ı, uykusuz geceler, ofiste yatıp kalkmalı çok yoğun günler bekliyor.

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