HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter’ın CEO’su Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

Twitter’ın CEO’su Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

14.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter’ın CEO’su Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğru bir karardı

Sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, “Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu” dedi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu. Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, “Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık” dedi. Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, “Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız” diye konuştu.

7b3a65c717884811f7a3b4c2373891d3

Sosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladıSosyal medya platformu Snapchat, Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

Dorsey aynı zamanda, Twitter’ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için, “Başka internet hizmetlerine gidebilirler” ifadesini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Üye bütün ülkeler dava açabilirÜye bütün ülkeler dava açabilir
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

Android yazılım güncellemesi konusunda ne durumda?

Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Oppo Find X3 Pro farklı bir tasarımla geliyor

Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

Samsung Huawei müşterileri için hazırda bekliyor

TikTok'tan yeni gizlilik güncellemesi!

Bir uygulamadan daha yeni gizlilik kararı!

Samsung Galaxy S20 FE'nin DxOMark puanı açıklandı!

Fiyat/performans odaklıydı, teste girdi! İşte sonuç

"Facebook'a AB ülkesi bütün ülkelerde dava açılabilir"

Üye bütün ülkeler dava açabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.