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Twitter'ın en büyük hissedarı olmuştu! Elon Musk'a özel muamale yok

06.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yüzde 9,2 hissesini satın alarak şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk, özel bir muamele görmeyecek. Twitter, şirketin yönetim kuruluna giren Musk'a platformda özel muamele yapmayacağını söyledi.

Twitter'ın en büyük hissedarı olmuştu! Elon Musk'a özel muamale yok

Forbes'e göre dünyanın en zengin insanı olan ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan hisse satın alarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO'luğunu yapan Musk, yaptığı bu hamle ile sosyal medya platformunun yüzde 9,2 hissesine sahip olmuştu. Bu yüzde, ünlü milyarderi Twitter'ın en büyük hissedarı yapmaya yetmişti. Bunun sonucunda Twitter yönetimi de Elon Musk'a yönetim kurulunda bir koltuk vermeye karar vermişti. Ancak Elon Musk'a özel bir muamele yapılmayacak.

TWITTER'DAN TARAFSIZLIK VURGUSU

Twitter, şirketin yönetim kurulunda bir koltuk kazandıktan sonra Tesla CEO'su Elon Musk'a platformda özel muamele yapmayacağını söyledi. Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamada, platformun politikalarının ve kurallarının geliştirilmesinde ve uygulanması konusunda tarafsızlık
vaurgusu yaptı ve Musk'ın herkes için geçerli olan Twitter kurallarına tabi olacağı imasında bulundu.

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Zmora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter'ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik etme ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük bir rol oynadıklarını ifade etti.

YASAKLANABİLİR, ASKIYA ALINABİLİR...

Bu açıklamadan çıkartılan sonuç ise şu oldu; Twitter, gerekirse Musk'ı hala yasaklayabilir veya hesabını askıya alabilir. Twitter'ın politikasında kendi düşüncesine uymayan noktalarda değişiklik yapması da kolay olmayabilir. Ancak Musk, elbette ki Twitter'ın bazı önemli yönleri üzerinde doğrudan söz sahibi olacak. Çünkü artık yönetim kurulunda bir koltuğu var.

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TRUMP'I GERİ GETİR ÇAĞRISI

Öte yandan, ABD'nin eski başkanı olan Donald Trump'ın destekçileri, Elon Musk'ın Twitter'ın en büyük hissedarı olması ve Twitter'ın yönetim kuruluna girmesinin ardından ünlü milyarderi Trump'ın Twitter hesabını geri getirmeye çağırıyor.

Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan ABD'deki ayaklanmanın ardından Twitter, Facebook, Instagram ve diğer tüm büyük sosyal medya platformlarından yasaklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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