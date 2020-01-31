Twitter'ın fenomenleri kimler?

Günümüzde sosyal medyanın çok önemli olduğu su götürmez bir gerçek. İnsanların seslerini duyurabildikleri, bazı doğruları çarpıtılmadan öğrenebildikleri ve normal şartlarda ulaşamayacakları insanlarla iletişim kurabildikleri sosyal mecralar doğru kullanıldığında çok faydalı olabiliyor.

Elbette sosyal medyayı yanlış kullandığınızda da başınıza olmadık dertler açabiliyorsunuz. Zira günümüzde sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ya da söylediği sözler yüzünden ceza yiyen onlarca kullanıcı bulunuyor.

Burada temel esas, sosyal medya kanallarını faydalı ve doğru bir şekilde kullanabilmek. Nitekim Twitter gibi sosyal medya kanalları doğru kullanıldığında çok daha faydalı olabiliyor.

10) Justin Timberlake

Takipçi Sayısı: 64.95 milyon

Takip Ettiği Kişi Sayısı: 280

Attığı Tweet Sayısı: 4123

9) YouTube

Takipçi Sayısı: 72.25 milyon

Takip Ettiği Kişi Sayısı: 1053

Attığı Tweet Sayısı: 24500

8) Ellen DeGeneres

Takipçi Sayısı: 79.41 milyon

Takip Ettiği Kişi Sayısı: 27.712

Attığı Tweet Sayısı: 21100

7) Lady Gaga

Takipçi Sayısı: 80.77 milyon

Takip Ettiği Kişi Sayısı: 123.689

Attığı Tweet Sayısı: 9054