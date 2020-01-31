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Twitter'ın fenomenleri kimler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Bu yazımızda Twitter üzerinde en çok takipçiye sahip hesapları sizlerle paylaşacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en fazla takipçiye sahip Twitter hesapları Ocak 2020 listemizle başbaşa bırakalım.

Twitter'ın fenomenleri kimler?

Günümüzde sosyal medyanın çok önemli olduğu su götürmez bir gerçek. İnsanların seslerini duyurabildikleri, bazı doğruları çarpıtılmadan öğrenebildikleri ve normal şartlarda ulaşamayacakları insanlarla iletişim kurabildikleri sosyal mecralar doğru kullanıldığında çok faydalı olabiliyor.

Elbette sosyal medyayı yanlış kullandığınızda da başınıza olmadık dertler açabiliyorsunuz. Zira günümüzde sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ya da söylediği sözler yüzünden ceza yiyen onlarca kullanıcı bulunuyor.

Burada temel esas, sosyal medya kanallarını faydalı ve doğru bir şekilde kullanabilmek. Nitekim Twitter gibi sosyal medya kanalları doğru kullanıldığında çok daha faydalı olabiliyor.

10) Justin Timberlake
Takipçi Sayısı: 64.95 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 280
Attığı Tweet Sayısı: 4123

1

9) YouTube
Takipçi Sayısı: 72.25 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 1053
Attığı Tweet Sayısı: 24500

2

8) Ellen DeGeneres
Takipçi Sayısı: 79.41 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 27.712
Attığı Tweet Sayısı: 21100

3

7) Lady Gaga
Takipçi Sayısı: 80.77 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 123.689
Attığı Tweet Sayısı: 9054

4

6) Cristiano Ronaldo
Takipçi Sayısı: 82.40 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 51
Attığı Tweet Sayısı: 3504

5

5) Taylor Swift
Takipçi Sayısı: 85.59 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 0
Attığı Tweet Sayısı: 401

6

4) Rihanna
Takipçi Sayısı: 95.69 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 1063
Attığı Tweet Sayısı: 10500

7

3) Justin Bieber
Takipçi Sayısı: 108.62 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 300.566
Attığı Tweet Sayısı: 30600

8

2) Katy Perry
Takipçi Sayısı: 108.39 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 223
Attığı Tweet Sayısı: 10200

9

1) Barrack Obama
Takipçi Sayısı: 112.70 milyon
Takip Ettiği Kişi Sayısı: 609.364
Attığı Tweet Sayısı: 15700

10

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