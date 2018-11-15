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Twitter'ın patronu Jack Dorsey'den takipçi sayısına ilişkin flaş açıklama

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Sosyal medya kullanıcıların en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Twitter'ın patronu Jack Dorsey, son açıklaması ile gündem yarattı. Dorsey, Twitter'ın anlamlı konuşmaların yapıldığı bir alan olduğunu vurgularken, kullanıcıların takipçi sayısını ön plana almasının pek de iyi bir fikir olmadığını kaydetti.

Twitter'ın patronu Jack Dorsey'den takipçi sayısına ilişkin flaş açıklama

Dorsey, Twitter'la ilgili önemli açıklamalar yaptı; bunlardan en dikkat çekeni ise kullanıcıarın takipçi sayısıyla ilgiliydi. Takipçi sayısının 12 yıl önce önemli olabileceğini belirten Dorsey, bunun bugün doğru olmadığını düşünüyor. O'na göre önemli olan, platform üzerinden gerçekleştirilen anlamlı diyaloglar. Örneğin kaç cevap aldığınız, takipçi sayınızdan daha önemli.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları son dönemde bazı sesleri susturdukları ve troller, zorbalar ve yalan bilgi kaynaklarını barındıkları için ağır eleştirilere maruz kalıyorlar. Twitter'da en çok takipçi sayısına sahip olanlar ise şarkıcı Katy Perry (107 milyon), Justin Bieber (104 milyon) ve eski ABD Başkanı Barack Obama (102 milyon). Twitter ayrıca tweet'leri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Şirketin kuruculardan Williams geçen hafta kullanıcı sayıları hakkında açıklama yapmış, bu sayı nedeniyle platformun bir popülerlik yarışına dönüştüğünü söylemişti. Temmuz ayında 300 bin takipçi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump ise firmayı politik önyargılara sahip olmakla suçlamıştı. Twitter ise, botların ve sahte hesapların silinme sebebi olarak sistemin sağlığını göstermişti. (DHA)

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Twitter Jack Dorsey

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