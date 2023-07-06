Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

Merakla beklenen Threads uygulaması kullanıma sunuldu.

Elon Musk ise Meta'nın Twitter rakibi uygulamasının lansmanını pek iyi karşılamadı.

INSTAGRAM'A YÜKLENDİ

Insider'ın haberine göre kullanıcılar Mark Zuckerberg'in yepyeni platformu Threads'e akın ederken Musk, Twitter'da Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a yüklendi.

Musk, Internal Tech Emails adlı bir Twitter kullanıcısının Instagram'la ilgili 21 Ağustos 2018 tarihli e-postasının ekran görüntüsünü paylaşan bir tweet'ine yanıt verdi.

"ACIYI GİZLEME ÜZERİNE KURULU SAHTE INSTAGRAM MUTLULUĞU"

Musk, attığı tweet'te, Twitter'da yabancılar tarafından saldırıya uğramanın, acıyı gizleme üzerine kurulu sahte Instagram mutluluğuna kapılmaktan çok daha iyi olduğunu söyledi.

Söz konusu e-postada "Az önce Instagram'ımı sildim" yazdığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Musk 2018 yılında Instagram hesabını silmişti.

KAHKAHA ATAN EMOJİ İLE YANIT VERDİ

Elon Musk, "Meta'nın yeni uygulaması tamamen bu klavye kullanılarak oluşturuldu:" diyerek sadece crtl, c ve v tuşlarının olduğu bir klavyenin fotoğrafını paylaşan kullanıcıya ise kahkaha atan emoji ile yanıt verdi.

ZUCKERBERG'DEN İSE 11 YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞIM GELDİ

Zuckerberg ise on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez, tam da Threads'in piyasaya sürüldüğü gün, tweet attı ve Elon Musk'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Elon Musk, daha önce Meta'nın bir Twitter rakibi başlatma girişimini küçümsediğini ifade etmişti.

Bu bir şekilde tuhaf bir olaylar dizisine dönüştü ve Zuckerberg'e aralarındaki sorunu ringde çözmek üzere bir kafes maçına davet etti. İlginç bir şekilde Zuckerberg "Bana konum gönder" paylaşımı yaptı ve bu paylaşım Zuckerberg'in Musk'ın meydan okumasını kabul ettiği yönünde yorumlandı.

Olası bir dövüşün ne zaman veya nerede yapılacağı ise belirsiz.