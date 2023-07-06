HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

06.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta, Instagram temelli Twitter rakibi uygulaması Threads'i kullanıma açtı. Yeni uygulama ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti. Geçtiğimiz yıl 44 milyar dolar ödeyip Twitter'ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk ise bakın neler dedi...

Twitter'ın rakibi Threads kullanıma açıldı... Elon Musk bakın ne dedi

Merakla beklenen Threads uygulaması kullanıma sunuldu.

Elon Musk ise Meta'nın Twitter rakibi uygulamasının lansmanını pek iyi karşılamadı.

2023-07-04T142950Z_1501634598_RC2EW1AFB2F8_RTRMADP_3_META-THREADS

INSTAGRAM'A YÜKLENDİ

Insider'ın haberine göre kullanıcılar Mark Zuckerberg'in yepyeni platformu Threads'e akın ederken Musk, Twitter'da Meta'nın sahibi olduğu Instagram'a yüklendi.

Musk, Internal Tech Emails adlı bir Twitter kullanıcısının Instagram'la ilgili 21 Ağustos 2018 tarihli e-postasının ekran görüntüsünü paylaşan bir tweet'ine yanıt verdi.

"ACIYI GİZLEME ÜZERİNE KURULU SAHTE INSTAGRAM MUTLULUĞU"

Musk, attığı tweet'te, Twitter'da yabancılar tarafından saldırıya uğramanın, acıyı gizleme üzerine kurulu sahte Instagram mutluluğuna kapılmaktan çok daha iyi olduğunu söyledi.

musk

Söz konusu e-postada "Az önce Instagram'ımı sildim" yazdığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Musk 2018 yılında Instagram hesabını silmişti.

KAHKAHA ATAN EMOJİ İLE YANIT VERDİ

Elon Musk, "Meta'nın yeni uygulaması tamamen bu klavye kullanılarak oluşturuldu:" diyerek sadece crtl, c ve v tuşlarının olduğu bir klavyenin fotoğrafını paylaşan kullanıcıya ise kahkaha atan emoji ile yanıt verdi.

ZUCKERBERG'DEN İSE 11 YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞIM GELDİ

Zuckerberg ise on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez, tam da Threads'in piyasaya sürüldüğü gün, tweet attı ve Elon Musk'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme... 11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...

KAFES DÖVÜŞÜNE DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Elon Musk, daha önce Meta'nın bir Twitter rakibi başlatma girişimini küçümsediğini ifade etmişti.

Bu bir şekilde tuhaf bir olaylar dizisine dönüştü ve Zuckerberg'e aralarındaki sorunu ringde çözmek üzere bir kafes maçına davet etti. İlginç bir şekilde Zuckerberg "Bana konum gönder" paylaşımı yaptı ve bu paylaşım Zuckerberg'in Musk'ın meydan okumasını kabul ettiği yönünde yorumlandı.

Olası bir dövüşün ne zaman veya nerede yapılacağı ise belirsiz.

İlginizi Çekebilir

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

 Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Threads nereden indirilir?

Threads nedir, nasıl kayıt olunur? Threads nereden indirilir?

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...

11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...11 yıl aradan sonra ilk paylaşım! Musk'a olay gönderme...
15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi
Kiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecekKiracıları sevindiren haber! Yargıtay son noktayı koydu: Ev sahibinden istenebilecek
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.