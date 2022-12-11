Twitter'ın ücretli mavi tik uygulaması tekrar başlıyor... 4000'e 'yes' diyen Elon Musk: "Yarın onları bir sürpriz bekliyor"

Twitter için yeni duyurular yapıldı. Platform son olarak genel merkezine kurulan yatak odaları iddiasıyla gündemdeydi. Şimdi ise hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama yapıldı. Görünüşe göre Twitter'ın nihai ücretli 'Mavi Tik' uygulaması başlıyor.

ÜCRETLİ MAVİ TİK UYGULAMASI İÇİN TARİH VERİLDİ! İŞTE ÜCRETLİ MAVİ TİK FİYATI

Twitter'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, 12 Aralık Pazartesi günü (yarın) mavi tikli Twitter Blue aboneliği yeniden başlatılacak. Aboneliğin fiyatı ise web üzerinden abone olunduğunda ayda 8 dolar, iOS üzerinden abone olunduğunda ise ayda 11 dolar olacak.

Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark ???? pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Mavi tikli Twitter Blue'ya abone olanlar ise tweet düzenleme, 1080p video yükleme ve mavi tik olarak bilinen mavi onay rozeti (hesap incelendikten sonra) gibi özelliklere sahip olabilecek.

Aboneler kullanıcı adlarını, görünen adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecekler ancak bunu yaparlarsa, hesapları yeniden incelenene kadar mavi tiklerini geçici olarak kaybedecekler.

Ayrıca "resmi" etiketi, işletmeler için altın renkte bir onay işaretiyle, devlet vs. gibi hesaplar için ise gri bir onay işaretiyle değiştirilmeye başlanacak.

4000'E 'YES' DEDİ

Twitter'ın ücretli 'Mavi Tik' uygulaması yeniden başlamaya hazırlanırken, platformun yeni sahibi olan Elon Musk da Twitter ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'a farklı dokunuşlar yapmaya çalışan, aynı zamanda attığı bazı adımlar konusunda yoğun eleştiriler alan ünlü milyarder bu kez karakter sınırı konusunda önemli bir paylaşıma imza attı.

Her şey bir kullanıcının Musk'a "Elon, Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4000'e çıkaracağı doğru mu?" diye sormasıyla başladı. Musk ise kullanıcıya "Yes" (Evet) diyerek yanıt verdi. Böylece Twitter'daki karakter sayısının 4000'e çıkacağını doğruladı.

"BOTLARI YARIN BİR SÜRPRİZ BEKLİYOR"

Öte yandan Musk'ın yaptığı tek paylaşım bu da değildi. Ünlü milyarder, "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" ifadesini kullanarak oldukça dikkat çekici bir paylaşımda da bulundu.

Ayrıca Musk, "Botlar/troller sahte aktivite üretiyor, bu yüzden Twitter biraz daha az canlı görünebilir" dedi.

Ünlü milyarderin attığı tweet'ler sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı ise Twitter'ın yarın bir tür "bot katliamına" imza atacağını iddia etmeye başladı.



