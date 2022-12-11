HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'ın ücretli mavi tik uygulaması tekrar başlıyor... 4000'e 'yes' diyen Elon Musk: "Yarın onları bir sürpriz bekliyor"

Twitter'ın ücretli mavi tik uygulaması tekrar başlıyor... 4000'e 'yes' diyen Elon Musk: "Yarın onları bir sürpriz bekliyor"

11.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, sosyal medya platformunun çehresini değiştirmek için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Buna göre Twitter mavi tikli Twitter Blue abonelik seçeneğini yarın bazı değişikliklerle tekrar başlatacak. Musk, yakında atılacak yeni adımları ise yine kişisel Twitter hesabından paylaştı. Ünlü milyarder, "Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4000'e çıkaracağı doğru mu?" sorusuna "Yes" (Evet) diyerek yanıt verdi. Ayrıca yarın botları bir sürprizin beklediğini söyledi.

Twitter'ın ücretli mavi tik uygulaması tekrar başlıyor... 4000'e 'yes' diyen Elon Musk: "Yarın onları bir sürpriz bekliyor"

Twitter için yeni duyurular yapıldı. Platform son olarak genel merkezine kurulan yatak odaları iddiasıyla gündemdeydi. Şimdi ise hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama yapıldı. Görünüşe göre Twitter'ın nihai ücretli 'Mavi Tik' uygulaması başlıyor.

ÜCRETLİ MAVİ TİK UYGULAMASI İÇİN TARİH VERİLDİ! İŞTE ÜCRETLİ MAVİ TİK FİYATI

Twitter'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, 12 Aralık Pazartesi günü (yarın) mavi tikli Twitter Blue aboneliği yeniden başlatılacak. Aboneliğin fiyatı ise web üzerinden abone olunduğunda ayda 8 dolar, iOS üzerinden abone olunduğunda ise ayda 11 dolar olacak.

Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

Mavi tikli Twitter Blue'ya abone olanlar ise tweet düzenleme, 1080p video yükleme ve mavi tik olarak bilinen mavi onay rozeti (hesap incelendikten sonra) gibi özelliklere sahip olabilecek.

Aboneler kullanıcı adlarını, görünen adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecekler ancak bunu yaparlarsa, hesapları yeniden incelenene kadar mavi tiklerini geçici olarak kaybedecekler.

Ayrıca "resmi" etiketi, işletmeler için altın renkte bir onay işaretiyle, devlet vs. gibi hesaplar için ise gri bir onay işaretiyle değiştirilmeye başlanacak.

Elon Musk’tan yeni ifşa! Kara listeler oluşturduğunu söyledi Elon Musk’tan yeni ifşa! Kara listeler oluşturduğunu söyledi

4000'E 'YES' DEDİ

Twitter'ın ücretli 'Mavi Tik' uygulaması yeniden başlamaya hazırlanırken, platformun yeni sahibi olan Elon Musk da Twitter ile ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'a farklı dokunuşlar yapmaya çalışan, aynı zamanda attığı bazı adımlar konusunda yoğun eleştiriler alan ünlü milyarder bu kez karakter sınırı konusunda önemli bir paylaşıma imza attı.

Her şey bir kullanıcının Musk'a "Elon, Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4000'e çıkaracağı doğru mu?" diye sormasıyla başladı. Musk ise kullanıcıya "Yes" (Evet) diyerek yanıt verdi. Böylece Twitter'daki karakter sayısının 4000'e çıkacağını doğruladı.

Musk2

"BOTLARI YARIN BİR SÜRPRİZ BEKLİYOR"

Öte yandan Musk'ın yaptığı tek paylaşım bu da değildi. Ünlü milyarder, "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" ifadesini kullanarak oldukça dikkat çekici bir paylaşımda da bulundu.

bot

Ayrıca Musk, "Botlar/troller sahte aktivite üretiyor, bu yüzden Twitter biraz daha az canlı görünebilir" dedi.

Musk3

Ünlü milyarderin attığı tweet'ler sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı ise Twitter'ın yarın bir tür "bot katliamına" imza atacağını iddia etmeye başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekrar devreye girdi! Yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladıTekrar devreye girdi! Yeni özelliğini görenler büyük bir sürprize rastladı
AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar
'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin''Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter mavi tik

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.