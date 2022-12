Twitter'ın ücretli mavi tik uygulaması tekrar başlıyor... 4000'e 'yes' diyen Elon Musk: "Yarın onları bir sürpriz bekliyor"

Twitter için yeni duyurular yapıldı. Platform son olarak genel merkezine kurulan yatak odaları iddiasıyla gündemdeydi. Şimdi ise hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama yapıldı. Görünüşe göre Twitter'ın nihai ücretli 'Mavi Tik' uygulaması başlıyor.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, 12 Aralık Pazartesi günü (yarın) mavi tikli Twitter Blue aboneliği yeniden başlatılacak. Aboneliğin fiyatı ise web üzerinden abone olunduğunda ayda 8 dolar, iOS üzerinden abone olunduğunda ise ayda 11 dolar olacak.

Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

