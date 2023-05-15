Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino: "Heyecanlıyım"

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, paylaştığı bir tweet'te "Daha parlak bir gelecek yaratma vizyonunuzdan uzun zamandır ilham alıyorum. Bu vizyonu Twitter'a taşımaya ve bu işi birlikte dönüştürmeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

"TWITTER 2.0'I BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Yaccarino, buna ek olarak, sosyal medya şirketinin gelişimine kendini adadığını ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin bu gelecek için hayati önem taşıdığını da söyledi.

Twitter'ın yeni CEO'su, geri bildirimler hakkında "Hepsi için buradayım. Sohbeti devam ettirelim ve Twitter 2.0'ı birlikte inşa edelim!" dedi.

