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Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino: "Heyecanlıyım"

15.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino oldu. Medya ve reklamcılık sektöründe tanınmış bir iş kadını olan Linda Yaccarino, şirketi dönüştürmek ve Elon Musk'ın platforma ilişkin vizyonunu gerçekleştirmek için heyecanlı olduğunu söyledi.

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino: "Heyecanlıyım"

Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino, paylaştığı bir tweet'te "Daha parlak bir gelecek yaratma vizyonunuzdan uzun zamandır ilham alıyorum. Bu vizyonu Twitter'a taşımaya ve bu işi birlikte dönüştürmeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

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"TWITTER 2.0'I BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Yaccarino, buna ek olarak, sosyal medya şirketinin gelişimine kendini adadığını ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin bu gelecek için hayati önem taşıdığını da söyledi.

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Twitter'ın yeni CEO'su, geri bildirimler hakkında "Hepsi için buradayım. Sohbeti devam ettirelim ve Twitter 2.0'ı birlikte inşa edelim!" dedi.

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