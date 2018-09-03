Twitter'ın yeni özelliği çok konuşulacak!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Twitter, kullanıcılara takip etmeyi bırakmasını öneren bir hesap listesi özelliğini test etti.

TheNextWeb tarafından tespit edilen test, yalnızca birkaç günlüğüne yürütülse de bu test aşaması birçok kullanıcının da gözünden kaçmadı. Twitter The Verge'e yaptığı açıklamada, testin kullanıcıların zaman çizelgelerini temizlemeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Twitter, yaptığı açıklamada; "İnsanların ilgi alanlarıyla alakalı bir haber akışı istediğini biliyoruz. Bunu yapmanın bir yolu, düzenli olarak etkileşime geçmedikleri kişileri takip etmeyi bırakmaktır.

İnsanların, takip etmekten vazgeçip beğenmediklerini kontrol etmek için etkileşimde bulunmadıkları hesapları ortaya çıkarmak için inanılmaz derecede sınırlı bir test gerçekleştirdik." dedi.

Özelliğin testi şimdilik sona ermiş durumda ve Twitter, özelliği kalıcı olarak kullanıma sunup sunmayacağını henüz doğrulamış değil. Ancak bu özellik sayesinde birçok Twitter kullanıcısının takipçi kaybetme riski de yüksek. Özellikle takipçi sayısına çok takılan kullanıcıların bu özellikten hoşlanmayacağını düşünüyorum.

Bunun dışında Twitter geçtiğimiz dönemler ölü hesapları Twitter platformu üzerinden temizlemiş ve birçok ünlünün takipçi sayısında oynamalara sebebiyet vermişti.

Kaynak: Teknolojioku

