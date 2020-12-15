Twitter Instagram ve Snapchat ile iş birliğine gidiyor

Buna göre Twitter Instagram ve Snapchat paylaşımlarını açtı. Böylece kullanıcıların Twtter postları aynı zamanda bu mecralarda doğrudan paylaşılabilecek.

Çok ilginç bir şekilde, Twitter da en iyi tweet’lerin Twitter dışında virale dönüştüğünü kabul etmiş gibi görünüyor. Bu yüzden kullanıcıların tweetlerini başka platformlara gönderebilmesinin önünü açtı.

INSTAGRAM'DA TWEET PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Twitter kullanıcıları, ayarlar menüsü altındaki “paylaşım” seçeneği altında, “postlarımı doğrudan Intagram/Snapchat üzerinde de paylaş” özelliğini açabilecekler.

Elbette bu servislerdeki hesaplarla Twitter hesaplarını da birbirine bağlamaları gerekiyor.

Öte yandan, bu postlar, ilgili sosyal medya uygulamalarında, bir Twitter ekran görüntüsü şeklinde değil, dinamik bir Tweet gibi görünecek. Okurlar, ilgili paylaşıma bastıklarında ise Twitter’da, orijinal tweet’e ulaşabilecekler.

Söylem olarak çok zengin ve potansiyeli yüksek olan içeriklere ev sahipliği yapan Twitter, ne var ki, Snapchat veya Instagram kadar ilgi toplayamıyor. Ancak bazı tweet’lerin cımbızla seçilip ekran görüntüsü haline getirilmesi halinde, bu tweet’ler başka platformlarda internet mimi haline dönüşebiliyor. Ancak aynı tweet’ler, Twitter içinde aynı oranda paylaşılmıyor.