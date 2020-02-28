Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook için ücretsiz VPN

Çeşitli nedenlerle internet bağlantısında, internet sitelerine veya özellikle Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya sitelerine erişim problemi yaşıyorsanız ücretsiz VPN uygulamarından faydalanabilirsiniz. Sizin için haberimizde gerek PC gerek Android ve iPhone için kullanılabilecek ücretsiz VPN uygulamalarını derledik.

ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

VPN uygulamaları genellikle ya güvenli bağlantı ya da yasaklı sitelere erişim için kullanılmaktadır. İşte en sorunsuz VPN uygulamaları..

Hatırlatma: Ücretsiz VPN uygulamaları normal internet bağlantınız kadar hızlı hizmet vermezler. Yasaklı sitelere giriş yapabilir ama hızınız nispeten daha yavaş olabilir ve kopmalar yaşanabilir.

Windscribe VPN (Android - iPhone)

Pek çok teknoloji sitesinin en iyi ücretsiz VPN olarak tanımladığı Windscribe VPN aylık 10 GB kota ile tümüyle ücretsiz VPN hizmeti veriyor. Ücretsiz VPN hizmeti için e-posta adresiniz ile kayıt yapmanız gerekiyor.

Zon zamanlarda popülerleşen bu VPN uygulaması modern ve optimize bir protokol olan WARP ile internete bağlanmanıza olanak saplıyor. Hemen internet gezintinizi güvenliğe alıyor hem de vpn bağlantı hızı açısından oldukça iddialı.