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Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook için ücretsiz VPN

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya platformlarına girişte zorluk ve yavaşlama yaşıyorsanız VPN programlarından faydalanabilirsiniz. İşte PC, Android ve iPhone için en iyi ücretsiz VPN uygulamaları...

Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook için ücretsiz VPN

Çeşitli nedenlerle internet bağlantısında, internet sitelerine veya özellikle Twitter, Instagram, Whatsapp, Facebook gibi sosyal medya sitelerine erişim problemi yaşıyorsanız ücretsiz VPN uygulamarından faydalanabilirsiniz. Sizin için haberimizde gerek PC gerek Android ve iPhone için kullanılabilecek ücretsiz VPN uygulamalarını derledik.

ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

VPN uygulamaları genellikle ya güvenli bağlantı ya da yasaklı sitelere erişim için kullanılmaktadır. İşte en sorunsuz VPN uygulamaları..

Hatırlatma: Ücretsiz VPN uygulamaları normal internet bağlantınız kadar hızlı hizmet vermezler. Yasaklı sitelere giriş yapabilir ama hızınız nispeten daha yavaş olabilir ve kopmalar yaşanabilir.

Windscribe VPN (Android - iPhone)

Pek çok teknoloji sitesinin en iyi ücretsiz VPN olarak tanımladığı Windscribe VPN aylık 10 GB kota ile tümüyle ücretsiz VPN hizmeti veriyor. Ücretsiz VPN hizmeti için e-posta adresiniz ile kayıt yapmanız gerekiyor.

1.1.1.1 (AndroidiPhone)

Zon zamanlarda popülerleşen bu VPN uygulaması modern ve optimize bir protokol olan WARP ile internete bağlanmanıza olanak saplıyor. Hemen internet gezintinizi güvenliğe alıyor hem de vpn bağlantı hızı açısından oldukça iddialı.

SuperVPN Free VPN Client (Android)

Bir diğer popüler VPN uygulaması da SuperVPN. Kullanımı oldukça kolay olan bu ücretsiz VPN hizmeti çok fazla video reklam içermesi ile eleştiriliyor.

NordVPN (AndroidiPhone)

Nord VPN özellikle stabil serverları ile sorunsuz en iyi ücretsiz VPN hizmeti veren uygulamalardan bir tanesi. Uygulama sürekli geliştirilerek kullanıcı deneyimi iyileştiriyor.

OPERA VPN (PCAndroid)

PC’de şu an en pratik VPN uygulamalarından biri Opera tarayıcısının VPN eklentili sürümü. Direkt tarayıcının bir özelliği olarak kullanılabilen VPN hizmeti ücretsiz ve hız açısından da oldukça tatmin edici. Uygulamanın Android sürümü de bulunuyor.


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