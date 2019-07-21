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Twitter, İran haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:05 | Son Güncelleme

Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı da dahil olmak üzere Farsça paylaşım yapan bazı haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı.İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymasının ardından kriz büyüyor.

Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı da dahil olmak üzere Farsça paylaşım yapan bazı haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı.
İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymasının ardından kriz büyüyor. Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansının Farsça hesaplarını askıya aldı.
Mehr Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İngiliz tankerine Hürmüz Boğazı’nda İran Devrim Muhafızları tarafından el konulmasının ardından Twitter’ın Mehr Haber Ajansı’nın ve Farsça yayın yapan bazı haber ajanslarının hesaplarını askıya aldığı belirtildi.
İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle biri İngiltere, biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoymuştu. Daha sonra yapılan açıklamada, Liberta bandıralı geminin serbest bırakıldığı kaydedilmişti.

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