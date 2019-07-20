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Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Twitter İran'a ait 3 ajansın hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter; İran resmi haber ajansı (IRNA), İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC) ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın hesabını askıya aldı.

İran hükümetine bağlı resmi haber ajansı IRNA, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı (YJC) ile muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na ait Farsça hesapların askıya alındığı görüldü. Söz konusu ajansların İngilizce, Arapça ve diğer dillerdeki hesaplarında herhangi bir engel görülmüyor.

Sosyal medya platformu Instagram da nisan ayında ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızları'nda görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapatmıştı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 888 bin takipçisi bulunan hesabını da kapatmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Süleymani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesi kararına, 9 Nisan'da Instagram hesabından yayınladığı eski konuşmalarından derlenen görüntülü mesajla yanıt vermişti.

İran'da yüzde 55'lik oranla en çok kullanılan uygulama Telegram'ın ardından, en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

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İRAN Twitter

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