HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını intikam çağrısı sonrası askıya aldı

Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını intikam çağrısı sonrası askıya aldı

22.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını intikam çağrısı sonrası askıya aldı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Twitter hesaplarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik intikam saldırısı çağrısı yapan bir görsel paylaşmasının ardından askıya alındı. 800 bini aşkın takipçisi bulunan Hamaney'in hesabından paylaşılan tasvirde Trump, bir bombardıman uçağının gölgesinde golf oynarken resmediliyor.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Twitter hesaplarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik intikam saldırısı çağrısı yapan bir görsel paylaşmasının ardından askıya alındı.

800 bini aşkın takipçisi bulunan Hamaney'in hesabından paylaşılan tasvirde Trump, bir bombardıman uçağının gölgesinde golf oynarken resmediliyor.

İran dini liderinin hesabında bu görselle birlikte, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamının alınacağı belirtilerek, "İntikam kaçınılmazdır. Süleymani'nin katili ve emri veren adam intikamı tatmalıdır. İntikam her an gerçekleşebilir" ifadeleri yer alıyor.

Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

Paylaşılan gönderinin ardından Twitter, sosyal ağın belirlediği kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Hamaney'e ait hesabı askıya aldı.

Twitter daha önce Trump'ın hesabını "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle kapatmıştı.

ABD basınında 'kapatılsın' çağrısı

Twitter'ın Hamaney'in hesabına yönelik attığı adım, Amerikan basınında bu yöndeki seslerin yükselmesinin ardından geldi.

Washington Post gazetesinde dün İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad, Twitter'ın Hamaney'in hesabını kapatması gerektiğini savunan bir makale kaleme almıştı.

Alinejad, İranlı insan hakları aktivistlerinin bu yönde talepleri olduğunu savunarak, "Hamaney 83 milyon İranlı için Twitter'ı yasaklarken, kendi yalanlarını yaymak için bu platformları kullanıyor" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttülerAlmanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı için flaş karar

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

İngiltere'de bir TIR'da 39 göçmenin ölü bulunmasına ilişkin davada karar verildi

39 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! Karar verildi

ABD Senatosu, Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay verdi

Biden'ın siyahi Savunma Bakanı adayı Austin'e onay

Elly Lilly’nin antikor ilacı huzurevlerindeki vakaların yüzde 80’ini önledi

Huzurevlerinde denenen ilaç vakaların yüzde 80’ini önledi

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Yunanistan zorunlu askerliği 12 aya uzattı

Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler

Almanya'da felçli fareyi yeniden yürüttüler

Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

Dr. Fauci, görevi bırakan Trump’ı bombaladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.