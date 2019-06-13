Twitter İran’la Bağlantılı Binlerce Hesabı Durdurdu 

Twitter İran hükümetiyle bağlantılı olduğu sanılan binlerce hesabı kaldırdı ve bunları geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan veri bankasına arşivledi.

Şirket 4 bin 779 hesabın İran’la bağlantılı ya da İran destekli olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Mikro blog sitesi Twitter, merkezi St Petersburg’daki Rus internet trollerini faaliyet gösterdiği “Araştırma Dairesi”ne bağlı dört hesabın da kaldırıldığını ve arşivlendiğini bildirdi. Araştırma Dairesi adlı oluşum özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini inceleyen soruşturmasının raporunda da yer almıştı.

Twitter, Katalan bağımsızlık hareketi ve Venezuela’yla ilgili manipülasyon yapan 33 hesabı da kaldırdı ve arşivledi.

Twitter ilk olarak geçen Ekim ayında daha fazla bilgi şeffaflığı sağlamak ve bilgi paylaşmak için platform üzerinden yapılan manipülasyonları da önlemek amacıyla devlet destekli enformasyon operasyonlarıyla ilgili veri arşivini açıklamıştı.

Twitter, bir blog yazısında “Dünyanın dört bir yanından binlerce araştırmacı 30 milyondan fazla Tweet ve 1 terabayttan fazla medya içeren veri setlerimizi indirerek kendi soruşturmalarını yürütmek, öngörülerini ve bağımsız analizlerini dünyayla paylaşmak için bizim arşivlerimizi kullandı” ifadelerine yer verdi.

