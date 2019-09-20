Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Sosyal medya şirketi Twitter, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesabın askıya alındığı belirtildi.

Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.

Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Kahtani'nin hesabının da askıya alındığı kaydedildi.

Kahtani'nin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyordu.

