Twitter Komplo Teorisi Yayan Gruba Karşı Harekete Geçti

ABD’de sosyal medya şirketleri, “derin devletin Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğu’’ yönündeki komplo teorisini yayan QAnon grubuna karşı harekete geçti. Twitter, grupla bağlantılı çok sayıda hesabı askıya aldı.
ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine dört aydan daha az zaman kala, sosyal medya şirketleri QAnon grubuna karşı önlem almaya başladı.
Güvenlik politikalarına ilişkin bilgi ve yeni uygulamaları paylaştığı sayfasından açıklama yapan Twitter, “Online ortam dışında da zarar verme olasılığı bulunan davranışlara karşı uygulamaya dönük güçlü adım atacağımızı net bir şekilde belirtmiştik. Bu yaklaşım doğrultusunda, QAnon adı verilen faaliyete karşı yeni adımlar atıyoruz’’ dedi.
Bu grupla bağlantılı hesaplar ve içeriklere hizmet vermeyeceğini, bu grupla ilişkili bağlantıların da platformda paylaşılmasını engelleyeceğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, algoritmanın bir sonucu olarak QAnon’la bağlantılı mesaj ve paylaşımların da bundan böyle Twitter kullanıcılarına önerilmeyeceği vurgulandı.
150 bin hesabın etkilenmesi bekleniyor
Twitter’dan gelen bu adımın dünya genelinde yaklaşık 150 bin hesabı etkilemesi bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, son birkaç hafta içinde yedi binden fazla hesap Twitter’ın spam ve manipülasyon kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle askıya alındı.
Bu grubun ürettiği içerik, Facebook, TikTok, Twitter ve Youtube gibi sosyal paylaşım platformlarında yaygın şekilde paylaşılıyor. Facebook da Nisan ayında yaptığı açıklamada, QAnon ile bağlantılı sahte hesap ağını askıya aldığını açıklamıştı.
Şirketin dezenformasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olan ve CNN televizyonuna bilgi veren üç kaynağa göre, Facebook QAnon konusunda başka adımlar atmayı da planlıyor.
QAnon grubu ve yaydığı komplo teorisi nedir?
Somut delillerle kanıtlanmamış “derin devlet” iddialarını ortaya atan ve QAnon adıyla bilinen komplo teorisi, bundan üç yıl önce internetin karanlık köşelerinde yayılmaya başladı.
ABD’de “derin devlet” kavramı, istihbarat, siyaset ve iş dünyasından elitlerin oluşturduğu grubu tanımlamak üzere kullanılmış; bu grubun Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
QAnon komplo teorisi de, Başkan Trump’ın “derin devlet’’ içindeki düşmanların yanı sıra; şeytani pedofil ve yamyamların yönetimindeki çocuk istismarı çetesine karşı gizli bir savaş yürüttüğüne ilişkin asılsız iddialar etrafında şekilleniyor.
Yaklaşık 3 yıldır, grubun takipçileri, yalnızca “Q” olarak bilinen üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından paylaşıldığı ileri sürülen karmaşık iddiaları gündeme getiriyor.
Gruba destek verenler, “Q” kod adıyla bilinen bu kişinin Başkan Trump’ın yakın çevresindeki bir köstebek olduğunu iddia ediyor.
Grubun takipçileri kimler?
Aşırı sağcı grup, Trump aleyhinde gizli bir komplonun olduğunu ileri sürüyor. Grubun üyeleri, Trump’ın siyasi rakiplerini sosyal medya üzerinden taciz ediyor.
QAnon grubu üyeleri son dönemde, başta karantina ve maske takılması gibi Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan önlemlere yönelik protestolar sırasında da devredeydi.
FBI: “Potansiyel yurt içi tehdit”
Bu komplo teorisi internetin karanlık köşelerinde ortaya çıkmış olsa da ABD’de ana akım siyasete de nüfuz ediyor. Başkan Trump’ın QAnon grubunu tanıtan hesapları paylaştığı; grubun takipçilerinin de QAnon sembolleri, şapkaları ve sloganlarıyla Trump’ın mitinglerine gittiği biliniyor.
QAnon “derin devlet” komplo teorisi dışında, Demokrat Parti üyelerinin uluslararası bazı suç örgütlerinin arkasında olduğunu da iddia ediyor.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz yıl komplo teorisinin yön verdiği yurt içi aşırıcı gruplara ilişkin uyarıda bulunmuş, QAnon grubunu da “potansiyel yurtiçi aşırıcı tehdit” olarak nitelemişti.