Twitter Komplo Teorisi Yayan Gruba Karşı Harekete Geçti

Şirketten yapılan açıklamada, algoritmanın bir sonucu olarak QAnon’la bağlantılı mesaj ve paylaşımların da bundan böyle Twitter kullanıcılarına önerilmeyeceği vurgulandı.

Bu grupla bağlantılı hesaplar ve içeriklere hizmet vermeyeceğini, bu grupla ilişkili bağlantıların da platformda paylaşılmasını engelleyeceğini belirtti.

Güvenlik politikalarına ilişkin bilgi ve yeni uygulamaları paylaştığı sayfasından açıklama yapan Twitter, “Online ortam dışında da zarar verme olasılığı bulunan davranışlara karşı uygulamaya dönük güçlü adım atacağımızı net bir şekilde belirtmiştik. Bu yaklaşım doğrultusunda, QAnon adı verilen faaliyete karşı yeni adımlar atıyoruz’’ dedi.

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine dört aydan daha az zaman kala, sosyal medya şirketleri QAnon grubuna karşı önlem almaya başladı.

ABD’de sosyal medya şirketleri, “derin devletin Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğu’’ yönündeki komplo teorisini yayan QAnon grubuna karşı harekete geçti. Twitter, grupla bağlantılı çok sayıda hesabı askıya aldı.

150 bin hesabın etkilenmesi bekleniyor

Twitter’dan gelen bu adımın dünya genelinde yaklaşık 150 bin hesabı etkilemesi bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, son birkaç hafta içinde yedi binden fazla hesap Twitter’ın spam ve manipülasyon kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle askıya alındı.

Bu grubun ürettiği içerik, Facebook, TikTok, Twitter ve Youtube gibi sosyal paylaşım platformlarında yaygın şekilde paylaşılıyor. Facebook da Nisan ayında yaptığı açıklamada, QAnon ile bağlantılı sahte hesap ağını askıya aldığını açıklamıştı.

Şirketin dezenformasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi sahibi olan ve CNN televizyonuna bilgi veren üç kaynağa göre, Facebook QAnon konusunda başka adımlar atmayı da planlıyor.

QAnon grubu ve yaydığı komplo teorisi nedir?

Somut delillerle kanıtlanmamış “derin devlet” iddialarını ortaya atan ve QAnon adıyla bilinen komplo teorisi, bundan üç yıl önce internetin karanlık köşelerinde yayılmaya başladı.

ABD’de “derin devlet” kavramı, istihbarat, siyaset ve iş dünyasından elitlerin oluşturduğu grubu tanımlamak üzere kullanılmış; bu grubun Başkan Donald Trump’la gizli bir savaş içinde olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.