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Twitter koronavirüs için son kararını verdi: #Evde Kal'maya devam!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 11:00 | Son Güncelleme

Twitter, koronavirüs önlemleri çerçevesinde yeni kararını açıkladı. Twitter'ın açıklamasına göre uzaktan çalışma sistemi artık Twitter çalışanlarının hayatının bir parçası olacak.

Twitter koronavirüs için son kararını verdi: #Evde Kal'maya devam!

Twitter diğer birçok şirket gibi ofislerini kapatma kararı aldı. Ofis çalışanlarını evlerine gönderen ve onların evlerinden çalışmasını isteyen sosyal medya uygulaması, yeni normale geçiş sürecinin bir parçası olarak çalışanlarına yönelik yeni bir karara vardı. Alınan karar Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından çalışanlara bizzat gönderildi.

TWİTTER'DAN EVDEN ÇALIŞMA KARARI

Twitter aldığı kararı yaptığı açıklama ile duyurdu. Buna göre Twitter, uzaktan çalışma sistemini devam ettirecek. Salgın sona erse bile uzaktan çalışma sistemine adapte olabilen hemen hemen her çalışan, bu çalışma modelini sürdürebilecek. Konu ile alakalı konuşan Twitter sözcüsü ''Ofisleri açmak bizim kararımız, çalışanların gelip gelmemesi ise onların'' diyerek son noktayı koydu.

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2021'E KADAR ETKİNLİK YOK

Twitter'ın aldığı kararlar sadece çalışanları da kapsamıyor. Sosyal medya platformu 2021'e kadar yapılacak tüm yüz yüze etkinliklerini de iptal etti. Benzer bir kararı Facebook da almış, önümüzdeki yıla kadar etkinlik yapılmayacağını açıklamıştı.

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