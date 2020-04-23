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Twitter, koronavirüs ile 5G arasındaki ilişkiye son verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Twitter, koronavirüs ile alakalı komplo teorilerine el attı. Twitter, bu anlamda Koronavirüs ile 5G arasında bir bağ bulunduğunu söyleyen Twitter paylaşımlarını ortadan kaldıracak.

Twitter, koronavirüs ile 5G arasındaki ilişkiye son verdi!

Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? sorusuna tüm dünya yanıt arıyor. Bu soruya cevap vermek için birçok makale ve blog yazısı yayınlanmış durumda. Ancak içeriklerden birkaçı oldukça tehlike sonuçlara davetiye çıkardı. Zira, bu yazılardan bazıları koronavirüsün 5G ile bağlantısı olduğunu, 5G'nin koronavirüsün yayılımında kilit rol oynadığını iddia ediyordu. Bu sahte ve dayanaksız yazıların etkisiyle insanlar 5G baz istasyonlarını ateşe vermeye kalkıştı. Durumun tehlikeli bir hale gelmesi nedeniyle, bu tür komplo teorilere karşı set konmaya başlandı. Bu setlerden birisi de bugün Twitter'a kondu.

TWİTTER 5G VE KORONAVİRÜS TWEET'LERİNİ SİLECEK

Twitter, koronavirüs ile 5G arasında bağlantı olduğunu söyleyen ve iddia eden bu yöndeki paylaşımları engelleme kararı aldı. Bundan böyle Twitter, 'Koronavirüs 5G'ylen yayılıyormuş Acil RT' tarzında atılan tweet'leri tespit edip, daha kullanıcılar tweet'lere ulaşamadan kaldıracak.

twitter

KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİ

Twitter'ın bu yönde karar alması dezenformasyonu şüphesiz ki azaltacak. Zira, uzmanlar koronavirüs hakkındaki asılsız iddiaların koronavirüs kadar tehlikeli olduğu görüşünde.

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