Twitter Korsan Saldırıda 130 Civarında Hesabın Ele Geçirildiğini Açıkladı

Twitter şirketi, Perşembe günü yapılan bilgisayar korsanlığı saldırısında, 130 civarında ünlü şahıs ve organizasyonun hesaplarının hedef alındığını ve ele geçirildiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanları, Twitter’ın iç sistemlerine ulaşarak aralarında Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden, televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski Başkan Barack Obama ve ünlü girişimci Elon Musk’ın da aralarında bulunduğu kişilerin hesaplarını ele geçirdiler.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının yaptığı saldırıda hangi verilere ulaştıkları ve kişisel bilgilere erişip erişmediklerinin kontrol edilmeye devam edildiği belirtildi.

FBI’ın San Francisco birimi de söz konusu sanal saldırı konusunda bir soruşturma yürütüyor. ABD Kongre üyeleri de konunun açıklığa kavuşturulması için soruşturmanın derinleştirilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Saldırıyle birlikte korsanların yayınladıkları mesajla 100 bin dolar civarında sanal para bitcoin de topladıkları belirtiliyor.

