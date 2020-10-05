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Twitter kötü dilek ile tacize nihayet yasak koyuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Artık sevmedikleri insanların sosyal medya hesaplarının altında, “çok çirkinsin, inşallah ölürsün,” benzeri dilekler yazmak taciz kabul edilecek. Twitter ilk adımı nisan ayında atmıştı ancak şimdi kuralın yaygın kullanımına geçiliyor.

Twitter kötü dilek ile tacize nihayet yasak koyuyor

ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 olduğunu açıklamasıyla başkana “ölmeni diliyorum,” benzeri cevaplar yazan demokratların sayısı hızla arttı. Twitter kötü dilek yazarak cevap vermeyi taciz kabul edeceğini ise nisan ayında açıklamıştı. Twitter şimdi konuyu daha net şekilde açıklayıp benzer davranışların hesap kapamayla sonuçlanacağını açıkladı.

Twitter’ın verdiği örnekler arasında şunlar yer alıyor: “Umarım kanser olursun ve ölürsün,” veya “bu şekilde konuşmaya devam edersen, vurulmayı hak ediyorsun.”

Twitter ölüm dilemenin dışında, bir kişinin veya grubun hastalanması, sakat kalması, işkence görmesi gibi dilekleri de yasakladı. Ayrıca vücut bütünlüğünün bozulması, tacize, tecavüze uğraması gibi dileklerin de bu kapsamda değerlendirileceğini açıkladı.

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Bu yeni kuralla beraber, Türkiye’de de çok sık görülen benzeri ifadeler, hesapların kapatılması için yeterli olacak. Twitter bu tür tweet’ler atan kullanıcıların tweet’lerini ilk aşamada yayından kaldıracak. Eğer kullanıcı benzer şekilde tweet’ler atmaya devam ederse hesabı kapatılacak.

Peki sizce bu yasak gerçekten uygulanabilir mi yoksa sadece ABD Başkanı gibi göz önündeki ünlü isimlerin hesaplarına dair bir koruma mı olacak? Ayrıca, Twitter’ın yeni politikası Google ve Facebook tarafından da benimsenebilir mi? Bu sayede sosyal medya üzerindeki vandalizmi azaltmak mümkün olursa, sosyal medya çok daha sağlıklı bir mecraya dönüşebilir mi?

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