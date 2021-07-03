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Twitter kripto paralarda söz sahibi oluyor

03.07.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Şirket, “140 kankamıza 140 NFT” diyerek samimi bir dil kullandı. Böylece yeni bir akımın başlayacağını söyleyebiliriz.

Twitter kripto paralarda söz sahibi oluyor

Sosyal medya devi Twitter tarafından başlatılan bu ödüller son günlerin en meşhur teknolojisini barındıracak. Blockchain içerisinde kayıtlı olan bir varlık türünü ifade eden NFT transfer edilemiyor. Bu nedenle kişiye özel olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birçok kişinin bu yeni teknolojiye ilgi göstermesin en büyük nedeni korunaklı olması.
Twitter tarafından yayınlanan NFT setleri şirketin yine kendi değişiminden oluşuyor. Jack Dorsey tarafından atılan ilk tweet ve Twitter logosunun evrimi NFT şeklinde kullanıcılara sunulacak. Müzik, dijital sanat, tweet ve diğer çeşitli içerikleri kapsayacak olan NFT dağıtımı şimdiden büyük ilgi görüyor.

Her ne kadar Bitcoin kripto paraların lideri olarak görülse bile yine de yeni teknoloji için daha çok Ethereum tercih ediliyor. Ethereum ağında sergilenecek olan bu parçalar şanslı kişilere dağıtılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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