Twitter kripto paralarda söz sahibi oluyor

Sosyal medya devi Twitter tarafından başlatılan bu ödüller son günlerin en meşhur teknolojisini barındıracak. Blockchain içerisinde kayıtlı olan bir varlık türünü ifade eden NFT transfer edilemiyor. Bu nedenle kişiye özel olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birçok kişinin bu yeni teknolojiye ilgi göstermesin en büyük nedeni korunaklı olması.

Twitter tarafından yayınlanan NFT setleri şirketin yine kendi değişiminden oluşuyor. Jack Dorsey tarafından atılan ilk tweet ve Twitter logosunun evrimi NFT şeklinde kullanıcılara sunulacak. Müzik, dijital sanat, tweet ve diğer çeşitli içerikleri kapsayacak olan NFT dağıtımı şimdiden büyük ilgi görüyor.

Her ne kadar Bitcoin kripto paraların lideri olarak görülse bile yine de yeni teknoloji için daha çok Ethereum tercih ediliyor. Ethereum ağında sergilenecek olan bu parçalar şanslı kişilere dağıtılacak.

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