Twitter kullanıcıları bu habere sevecek! Musk beklediğiniz müjdeyi sonunda verdi, hatta tarihini bile paylaştı

2022 Elon Musk için finansal açıdan sıkıntılar yaşadığı bir yıl oldu ancak aynı zamanda ona Twitter'ı getirdi. 2022'nin ekim ayında Musk Twitter'ı satın alarak sosyal medya platformunu her şeyiyle birlikte devraldı. Sonrasında kimilerine göre kaos yaşandı, kimilerine göre 'temizlik' yapıldı. Binlerce çalışanıyla yollarını ayıran Musk, görevini bırakıp bırakmayacağıyla ilgili bir anket açmış olsa da şimdilerde görevini sürdürüyor gibi görünüyor ve Twitter'ın yeni özellikleri hakkında önemli bilgiler vermeye devam ediyor. Tıpkı Twitter kullanıcılarının beklediği müjdeyi vererek yaptığı gibi.

BİR SÜREDİR BEKLENEN O ÖZELLİK TWITTER'A GELİYOR!

Musk, takvimler 8 Ocak'ı gösterirken bir tweet paylaştı ve Twitter'ın yeni özellikleri hakkında bir dizi açıklamada bulundu. Ünlü milyarder, bir süredir beklenen daha uzun tweet paylaşma özelliği hakkında müjde verdi.

Bildiğiniz üzere halihazırda Twitter'da bir tweet paylaşmak istediğinizde 280 karakter sınırıyla karşılaşıyorsunuz. Bu, 280 karakteri aşmayacak bir şekilde paylaşım yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak Musk'ın tweet'ine göre Twitter'a beklenen 'Uzun biçimli tweetler' özelliği sonunda geliyor. Hatta Musk bu özelliği şubat ayının başında kullanıma sunulacağını söyledi.

Musk'ın daha önce bir kullanıcıya verdiği 'evet' yanıtına bağlı olarak, 280 karakter sınırının 4.000'e çıkması bekleniyor.

SAĞA VE SOLA KAYDIRARAK...

Elon Musk ayrıca önerilen tweetler ve takip edilen hesaplardan en yeni tweetler seçenekleri arasında geçiş yapmak için sağa/sola kaydırma özelliğinin geleceğini de duyurdu. Musk'a göre bu özelliğin gelişi 1 ayı bulmayacak.

Musk bu noktada "Çok daha büyük bir arayüz revizyonunun ilk kısmı" diyor.

GÖZDEN KAÇMAYACAK BİR DETAY: "SESSİZ BEĞENİ"

Yine ünlü milyarderin tweet'ine göre tweet detaylarında yer alacak yer imi düğmesi (ki Musk bunu fiilen sessiz beğeni olarak adlandırıyor) bir hafta sonra kullanıma sunulacak.



