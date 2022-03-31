Twitter kullanıcıları buna çok kızacak! TweetDeck ücretli olabilir

TweetDeck ücretli olabilir iddiası adeta ortalığı karıştırdı. İddialara göre, Twitter'ın gazeteciler, profesyonel sosyal medya kullanıcıları ve diğer ileri düzey kullanıcılar tarafından sevilen bir sürümü olan TweetDeck, yakında ücretli bir uygulama haline gelebilir.

TWEETDECK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Söz konusu iddia, güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen koda dayanarak yapılan dış basındaki haberlerde yer alıyor.

Haberlerde uygulamanın yeni bir sürümünün, Twitter'ın abonelik sistemi Twitter Blue'nun abonelik kayıt sayfasına yönlendirdiği öne sürülüyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise TweetDeck için "reklamsız bir deneyim" vaadinde bulunulduğu aktarılıyor.

TweetDeck'in zaten reklamsız bir deneyim sunduğu belirtiliyor. "Reklamsız deneyim" ifadesinin yer aldığı bir dilin kullanılmasından yola çıkarak da TweetDeck'in ücretli bir hizmet olabileceği iddiası ortaya atılıyor.

Öte yandan, Jane Manchun Wong'un hala ücretsiz olabilecek bir "eski sürüm" için bağlantı da tespit ettiği bilgisi veriliyor.

Twitter ise henüz TweetDeck'in ücretli olabileceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

AYLIK 2,99 DOLAR

Twitter, Twitter Blue abonelik hizmetini geçtiğimiz kasım ayında ayda 2,99 dolar karşılığında başlatmıştı.

