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Twitter kullanıcıları buna çok kızacak! TweetDeck ücretli olabilir

31.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın birden fazla Twitter hesabınızı tek bir sayfa üzerinden tüm aktiviteler ile birlikte görüntülemenizi sağlayan sevilen sürümü TweetDeck'in yakında ücretli bir uygulama haline gelebileceği iddia edildi. Twitter kullanıcılarını kızdıracak bu iddia, güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından yapılan bir keşfe dayanıyor.

Twitter kullanıcıları buna çok kızacak! TweetDeck ücretli olabilir

TweetDeck ücretli olabilir iddiası adeta ortalığı karıştırdı. İddialara göre, Twitter'ın gazeteciler, profesyonel sosyal medya kullanıcıları ve diğer ileri düzey kullanıcılar tarafından sevilen bir sürümü olan TweetDeck, yakında ücretli bir uygulama haline gelebilir.

TWEETDECK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Söz konusu iddia, güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından keşfedilen koda dayanarak yapılan dış basındaki haberlerde yer alıyor.

Haberlerde uygulamanın yeni bir sürümünün, Twitter'ın abonelik sistemi Twitter Blue'nun abonelik kayıt sayfasına yönlendirdiği öne sürülüyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise TweetDeck için "reklamsız bir deneyim" vaadinde bulunulduğu aktarılıyor.

Tweetdeck

TweetDeck'in zaten reklamsız bir deneyim sunduğu belirtiliyor. "Reklamsız deneyim" ifadesinin yer aldığı bir dilin kullanılmasından yola çıkarak da TweetDeck'in ücretli bir hizmet olabileceği iddiası ortaya atılıyor.

Öte yandan, Jane Manchun Wong'un hala ücretsiz olabilecek bir "eski sürüm" için bağlantı da tespit ettiği bilgisi veriliyor.

Twitter ise henüz TweetDeck'in ücretli olabileceği konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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AYLIK 2,99 DOLAR

Twitter, Twitter Blue abonelik hizmetini geçtiğimiz kasım ayında ayda 2,99 dolar karşılığında başlatmıştı.

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