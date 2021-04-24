Twitter kullanıcıları görüntüleri 4K olarak yükleyebilecek

Twitter’ın web uygulaması zaten daha yüksek çözünürlüklü görüntüleri (4096 x 4096 çözünürlüğe kadar) destekliyor, ancak mobil uygulamalar maksimum 2048 x 2048 çözünürlükle bunun yarısıyla sınırlıydı. Şirket daha önce 4K görüntü yüklemeyi test etmeye başlamıştı. Bugünden itibaren özelliğin herkese sunulduğu düşünülürse testler iyi gitmiş diyebiliriz.

Özelliği denemek için tek yapmanız gereken, ayarlar menüsünün “Veri kullanımı” bölümüne gitmek ve yüksek kaliteli görüntüler seçeneğindeki seçimi güncellemek. Elbette, zaman çizelgenize 4K görüntüler eklemekten endişeleniyorsanız, ya da veri sınırınıza zarar vereceğinizi düşünüyorsanız, her şeyi olduğu gibi tutabilirsiniz. Geçtiğimiz Mart ayında Twitter, küçük bir Android ve iOS kullanıcı alt kümesiyle tam boyutlu resim önizlemelerini test etmeye başlamıştı. Şu anda platform, zaman çizelgesinde yer kazanmak için görüntüleri otomatik olarak kırpıyor.

Kullanıcılar, daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin hem hücresel hem de Wi-Fi için etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini, yalnızca Wi-Fi’nin etkinleştirilmesini veya tamamen devre dışı bırakılmasını isteyip istemediklerini seçebilirler. Twitter’ın daha yüksek çözünürlüğü veya otomatik oynatılan videoyu işleme biçimine benzer seçenekler burada da karşımıza çıkıyor.

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