Twitter kullanıcılarını şaşırtıp 'Aaa!' dedirtecek o iddia: "Sınır geliyor"

Twitter, şimdi de mesaj sınırı iddiasıyla gündemde. Öyle ki söz konusu iddia kullanıcıları şaşırtıp 'Aaa!' dedirtecek! İşte detaylar...

"TWITTER BLUE ABONESİ OLMAYANLAR İÇİN MESAJ SINIRI GELİYOR" İDDİASI!

İddiaya göre Twitter, Twitter Blue abonesi olmayan kullanıcıların gönderebileceği DM (Direkt Mesaj) sayısını sınırlamak için çalışıyor.

Şirketin ücretsiz kullanıcılar için şu anda 500 DM olan günlük DM sayısını 30 ile sınırlayacağı öne sürülüyor.

Şirketin böyle bir hamleyle kullanıcıları, platformun daha fazla özellik sunan abonelik hizmeti Twitter Blue'ya abone olmaya teşvik etmeyi amaçladığı da iddialar arasında.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Sızıntı kaynağı Alessandro Paluzzi ise Twitter hesabından konuyla ilgili bir ekran görüntüsü paylaştı ve "Twitter, Twitter Blue'a kaydolmadan önce günlük gönderebileceğiniz DM (Direkt Mesaj) sayısını sınırlamak için çalışıyor." diyerek söz konusu iddiasını dile getirdi.

Son olarak, Twitter'ın bu konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapmadığını belirtelim. Platformdan ücretsiz kullanıcılar için DM sayısının sınırlanmasına yönelik herhangi bir hamle hakkında bir açıklama gelmedi.

