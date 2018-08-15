Twitter Lite Türkiye’den indirilebiliyor!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz yıllarda ana uygulamasının bazı API’larının kırpılmış sürümü olan Twitter Lite’ı Play Store‘da yayınlamıştı. İlk etapta alım gücü düşük ülkeler için yayınlanan Twitter’ın Lite sürümü, bugün aralarında Türkiye’nin de yer aldığı tam 21 ülke için yayınlandı.

Düşük donanımlı telefonlarda daha akıcı bir Twitter deneyimi sunmak için tasarlanan bu sürüm, ana uygulamanın bazı becerilerinden mahrum bırakılıyor.

Twitter’ın Lite sürümü; Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve’de kullanıma sunulmuş durumda.

2G ve 3G bağlantılar için tasarlanan bu uygulama sadece 3MB büyüklüğünde olması ile dikkat çekiyor. 1 GB RAM‘li Android telefonlarda başarılı bir şekilde çalışan Twitter’ın Lite sürümünü buradan indirebilirsiniz.

Son olarak uygulamanın; anlık bildirimler, veri tasarrufu, gece modu, yer işaretleri ve resim kaydetme gibi özelliklerinin olduğunu belirtelim.

Bixby ve sundukları



