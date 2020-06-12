HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter makale paylaşma şartlarını değiştiriyor

Twitter makale paylaşma şartlarını değiştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Mikro blog servisi Twitter makale paylaşmak için bir başkasının yayınladığı linki içeren tweet’i retweet yapmak isteyenler artık, önce oku, sonra paylaş diyecek.

Twitter makale paylaşma şartlarını değiştiriyor

Bunun için de, retweet edilmek istenen tweet’te yer alan linkin açılmasını şart koşacak. Böylece kullanıcının ilgili linkte ne yazdığını okuma ihtimalini güçlendirilmiş olacak. Bu yeni uygulama ile kullanıcıların ilgili linkte yayınlanmış içerik hakkında bilinçlenerek paylaşım yapması hedefleniyor.

Sosyal medyada sahte haberlerin yayılma mekanizmasında, bir paylaşımdaki içeriğin hiç okunmadan paylaşılmasının payı büyük. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, arkadaşlarının retweet yaptığı paylaşımları, hiç incelemeden tekrar paylaşıyor. Bu “dahil olma” odaklı sürü psikolojisinin ise kötü niyetli kişilerin en büyük silahı. Trollerin sahte bilgi yaymak için bu psikolojik açığı kullanması sosyal medya servislerinde endişe yaratıyor.

2016 ABD Başkanlık seçimleri sırasında bu yöntemle sayısız sahte haber yayılmıştı.Bu sahte haberleri gören seçmenlerin etkilenerek oylarının rengini değiştirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle, Twitter’ın yöneticisi Jack Dorsey dahil olmak üzere, tüm sosyal medya servislerinin yöneticileri ABD Kongre kurulları önünde sorguya çekildiler. Yeni ABD seçimleri yaklaşırken, sosyal medya servisleri aynı saldırıların yaşanmaması için sert önlemler alıyor.

OKUDUN MU DİYE SORACAK

Yeni “okudun mu” sorusu ise şimdilik sadece Android mobil uygulaması üzerinde görülecek. Twitter, yeni yöntemi iOS cihazlarında da çalıştırmak için hazırlığını yapıyor. Ardından da masa üstü/web arayüzünde “okudun mu?” sorusu görülmeye başlayacak.

Peki siz, Twitter’da bir tweet’i yeniden paylaşırken, tweet’te yer alan linke basıp orada yazılanları okuyor musunuz? Yoksa bir tweet’i yeniden paylaşmak için, dostlarınızın paylaşmış olması yeterli mi? Düşüncelerinizi yorum olarak bizimle paylaşın lütfen.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Apple da normalleşiyorApple da normalleşiyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bakan Varank açıkladı! Koronavirüse karşı yerli ilaç üretildi

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi yeni bilekliğini gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

Apple normalleşme sürecine giriyor

Apple da normalleşiyor

iPhone'umu bozdular dedi, Apple'a dudak uçuklatan bir dava açtı!

iPhone'umu bozdular dedi, bakın ne yaptı

PlayStation 5 tam gaz: Şimdi de PlayStation Başkanı 'bu daha başlangıç' dedi!

PlayStation'ın başındaki isim konuştu: 'Bu daha başlangıç!'

WhatsApp'tan önemli mesajları unutmaya son verecek yenilik!

WhatsApp'tan yeni bir soluk! Artık unutturmayacak

Xbox Series X için 'bu doğru olabilir mi' dedirten açıklama!

PlayStation 5'in en büyük rakibi için heyecanlandıran açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.