Twitter makale paylaşma şartlarını değiştiriyor

Bunun için de, retweet edilmek istenen tweet’te yer alan linkin açılmasını şart koşacak. Böylece kullanıcının ilgili linkte ne yazdığını okuma ihtimalini güçlendirilmiş olacak. Bu yeni uygulama ile kullanıcıların ilgili linkte yayınlanmış içerik hakkında bilinçlenerek paylaşım yapması hedefleniyor.

Sosyal medyada sahte haberlerin yayılma mekanizmasında, bir paylaşımdaki içeriğin hiç okunmadan paylaşılmasının payı büyük. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, arkadaşlarının retweet yaptığı paylaşımları, hiç incelemeden tekrar paylaşıyor. Bu “dahil olma” odaklı sürü psikolojisinin ise kötü niyetli kişilerin en büyük silahı. Trollerin sahte bilgi yaymak için bu psikolojik açığı kullanması sosyal medya servislerinde endişe yaratıyor.

2016 ABD Başkanlık seçimleri sırasında bu yöntemle sayısız sahte haber yayılmıştı.Bu sahte haberleri gören seçmenlerin etkilenerek oylarının rengini değiştirdiği tahmin ediliyor. Bu nedenle, Twitter’ın yöneticisi Jack Dorsey dahil olmak üzere, tüm sosyal medya servislerinin yöneticileri ABD Kongre kurulları önünde sorguya çekildiler. Yeni ABD seçimleri yaklaşırken, sosyal medya servisleri aynı saldırıların yaşanmaması için sert önlemler alıyor.